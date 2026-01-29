Neu bei Netflix: Epischer Sci-Fi-Film mit riesigen Schlachten und einer komplett faszinierenden Welt

Bei Netflix könnt ihr aktuell einen Science-Fiction-Film schauen, der in eine post-apokalyptische Streampunk-Dystopie entführt. Hier gibt es epische Bilder, wie man sie selten zu Gesicht bekommt.

Manchmal kann man es dem Kinopublikum offenbar nicht recht machen. Man Arbeit und Innovation in die Adaption einer bis dato nie verfilmten Sci-Fi-Jugendbuchreihe, widmet sich einem Genre, das praktisch nie bedient wird, versammelt motivierte junge Stars und einige namhafte, charismatische Schauspielveteranen. Erschafft eine Welt, die die Fantasie beflügelt. Und dann floppt das Ganze kolossal – zu Unrecht.

So erging es Produzent Peter Jackson mit dem dystopischen Steampunk-Projekt Mortal Engines: Krieg der Städte. Dabei wirft uns der Film in eine Zukunftsvision, die ebenso irrwitzig wie inspiriert und sehenswert ist, voll ungewöhnlicher Action und Mysterien, die es zu lösen gilt. Was im Kino versandete, wollen wir euch jetzt dafür umso mehr im Heimkino ans Herz legen. Schließlich streamt der Film ab sofort bei Netflix.

Sci-Fi-Epos bei Netflix: In Mortal Engines werden Städte zu Kriegsmaschinen

Die Erde liegt brach. Die Zivilisation, wie wir sie kannten, ist längst untergegangen. Es bleiben nur noch wenige Ressourcen und kaum lebenswerte Flecken auf der Landkarte. So brach das große Zeitalter der Raubstädte an. Ganze Großstädte wurden mit Motoren und Bewegungsmechanismen versehen und ziehen wie Nomaden über den Globus – auf der Suche nach Beute: wehrlosen kleineren Städten, die wertvolle Rohstoffe liefern.

Der angehende Archäologe Tom (Robert Sheehan) lebt in einer dieser Städte. Den Überresten Londons, um genau zu sein. Sein Chef Thaddeus Valentine (Hugo Weaving) ist Anführer der Archäologengilde, ein wichtiger Mann in der Stadt – und entgeht nur knapp einem Mordanschlag durch eine maskierte Unbekannte.

Diese augenscheinliche Attentäterin ist Hester Shaw (Hera Hilmar). Ihr gelingt die Flucht, doch nicht, ohne Tom noch zu verraten, was es wirklich mit ihrem Anschlag auf sich hatte. Dieses Wissen bringt Tom in eine mehr als gefährliche Lage. Also ziehen die beiden widerwillig gemeinsam los, um die gesamte Welt vor Schlimmerem zu bewahren.

Mortal Engines verdient Respekt für seine außergewöhnlichen Ideen und eine unfassbare Welt

Überall gibt es Beschwerden, man sei übersättigt von Superhelden oder den immer gleichen Action-Konzepten und Animationsfilmen, die ebenfalls ihre Magie verloren zu haben scheinen. Doch Mortal Engines ist tatsächlich dieses eine authentische, neue, fantasievolle Einhorn, das sich viele herbeisehnen. Im auf der Leinwand schändlich vernachlässigten Steampunk-Genre sticht er durch eine sich wahrhaft gigantisch anfühlende Welt heraus.

Alles ist groß gedacht, die räuberischen Städte sind Moloche des Hungers und der Gier. Zugleich strahlt hie und da der alte Glanz traditionsreicher Städte in der Sonne, wenn die Kuppel der St. Paul’s Cathedral am Horizont erscheint. Doch nicht nur an Land, auch in der Luft bewegen sich die verschiedensten Fraktionen in fantastischen Flugmaschinen, die sich Ghibli-Genie Hayao Miyazaki nicht besser hätte ausdenken können.

In Mortal Engines sind wir weit, weit entfernt von einer Zukunftsvision, deren Eintreten realistisch ist. Aber was ist Realismus, wenn einem alle Fantasie der Welt zur Verfügung steht, um einen neuen Schauplatz mit aberwitzigen Konzepten und atemberaubenden Bildern zu bestücken? Richtig. Langweilig. Wie die Träume eines verrückten Genies ziehen die Städte über die Welt, und wir können dabei sein. Warum also nicht aufspringen?

Mortal Engines könnt ihr seit dem 25. Januar 2026 bei Netflix streamen.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Juni 2024 bei Moviepilot veröffentlicht.