Neu bei Netflix: Fantasy-Epos für alle Drachen-Fans, die keine Lust auf Game of Thrones und House of the Dragon haben

Ein Drachenepos abseits von Game of Thrones und House of the Dragon? Bei Netflix könnt ihr jetzt eine ganze Trilogie mit aufregenden Fantasy-Abenteuern erleben.

Blitzender valyrischer Stahl, blutige Familienfehden, freizügige Sexualität und ein epischer Gewaltgrad: Fantasy-Fans kommen an den HBO-Flaggschiffen Game of Thrones und House of the Dragon kaum vorbei. Aber was tun, wenn einem diese düstere Version einer Fantasy-Welt so gar nicht zusagt?

Vielleicht habt ihr ja Lust auf Drachen und Abenteuer, eine große, einzigartige Welt, aber eben kein literweise vergossenes Blut. Wollt den großen Traum vom Fliegen träumen. Gerard Butler in einer seiner besten Rollen erleben. Oder einfach nur Phantastisches mit der gesamten Familie schauen – Kinder und Eltern inklusive.

Für all diese Wünsche werden in den drei Filmen einer der erfolgreichsten und schönsten Fantasy-Trilogien der letzten Jahre im Abo bei Netflix erfüllt: Drachenzähmen leicht gemacht, Drachenzähmen leicht gemacht 2 und Drachenzähmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt.

Drachenzähmen leicht gemacht entführt euch bei Netflix in eine Welt, die sich jeder Drachen-Fan erträumt

Auf der Wikingerinsel Berk sieht das Leben ein wenig anders aus als bei uns: Hier gibt es Drachen. Drachen aller Formen, Farben und Größen. Sie leben in Frieden mit den Inselbewohnern zusammen und manche Leute hier sind sogar Drachenreiter. Dazu zählt allen voran Hicks (auf Englisch Jay Baruchel, auf Deutsch Daniel Axt), Sohn des Wikingeranführers Haudrauf (im Original gesprochen von Gerard Butler).

Ihm ist es zu verdanken, dass Drachen und Wikinger in Harmonie miteinander leben können. Doch nicht alle Menschen denken so wie dieses kleine Dorf. Eher im Gegenteil. Immer wieder treten Drachenhändler, Drachenjäger und sogar Drachentöter auf den Plan, für die Drachen keine ebenbürtigen Partner, sondern nicht viel mehr als wilde Tiere sind.

Es liegt an Hicks, seinem Drachen Ohnezahn und ihren Freunden, die Welt der Drachen zu beschützen. Gleichzeitig muss Hicks langsam in seine Rolle als neuer Stammesanführer hineinwachsen, die Geheimnisse seiner Familie aufdecken – und noch viel mehr über Drachen herausfinden, als er je ahnen konnte.

Drachenzähmen leicht gemacht bietet einen großartigen Fantasy-Gegenpol zu Game of Thrones

So gerne wir Gerard Butler durch Explosionen rennen und Schießereien überleben sehen, seine bis heute erfolgreichste – und vielleicht beste – Rolle ist die des Haudrauf in Drachenzähmen leicht gemacht. Die Trilogie und das zugehörige Franchise sind sogar so beliebt, dass die Filme sogar eine inzwischen eine Live Action-Adaption erhalten haben.

Der Erfolg kommt nicht von ungefähr. Drachenzähmen leicht gemacht stach mit seinem ersten Film als untypisch hoffnungsvolles, liebevolles Fantasy-Konzept hervor. Die Welt, die daraus entstand, strotzt nur so vor Einfallsreichtum und farbenfrohen, strahlenden, traumgleichen Bildern – einem liebevoll-bunten Gegenpol zur düsteren Fantasy von Game of Thrones und House of the Dragon.

Wer sich einen Funken Magie im Leben bewahren will, ist bei diesen Filmen und ihren liebenswerten Figuren genau richtig. Und trotz aller Familientauglichkeit kommen Schauwerte und epische Action nicht zu kurz: Nicht einmal HBO kann Drachenflug-Sequenzen so atemberaubend aussehen lassen wie diese Filme. Seien wir ehrlich: Am Ende wollen wir doch alle ein Feuerschwert und einen Ohnezahn.

Alle drei Teile von Drachenzähmen leicht gemacht könnt ihr ab sofort bei Netflix im Abo streamen.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Juli 2024 bei Moviepilot veröffentlicht.

