Neue Netflix-Miniserie nach wahrer Geschichte ist so fesselnd, dass ihr alle Folgen am Stück verschlingt

Diese unberechenbare Miniserie führt euch Episode für Episode durch die Höhen und Tiefen einer japanischen Fernseh-Legende.

Mit einer Portion schwarzem Humor und unerwarteten Wendungen greift die Miniserie Straight to Hell auf Netflix Motive aus dem Leben der realen TV-Wahrsagerin Kazuko Hosoki auf. Dabei drängt sich unwillkürlich eine Frage auf: Wo soll das alles hinführen?

Miniserie bei Netflix: Darum geht’s in Straight to Hell

Nachtclub-Besitzerin, Fernseh-Legende, Wahrsagerin: Kazuko Hosoki (Erika Toda) ist eine japanische Berühmtheit. Die Öffentlichkeit ist von ihrem Lieblingsspruch "Du kommst direkt in die Hölle" und ihren negativen Vorhersagen mindestens genauso fasziniert wie verstört.

Ausgerechnet die junge Autorin Minori Uozumi (Sairi Itô) erhält das Angebot, ein Buch über diese schillernde Persönlichkeit zu schreiben. Schritt für Schritt enthüllt Kazuko ihre Lebensgeschichte.

Minori wird Zeugin eines sechzig Jahre langen Aufstiegs, in dem Kazuko mit ihrem knallharten Geschäftssinn weder vor dem Paranormalen noch vor dem organisierten Verbrechen haltmacht. Dabei gerät auch Minori immer mehr in den Sog ihrer Geschichten.

Straight to Hell auf Netflix erinnert zunächst an Die Geisha und entwickelt dann ein absurdes Eigenleben

Themenwahl und Setting der Miniserie erinnern an das von Rob Marshall inszenierte Biopic Die Geisha. Die Zutaten sind jedenfalls gegeben: unerfüllte Sehnsüchte, schillerndes Nachtleben und eine sich entfaltende Metropole zwischen Tradition und Moderne, die wir ein halbes Jahrhundert begleiten.

Wenn wir Kazuko augenzwinkernd bei ihrem Aufstieg begleiten, fliegen die Fetzen. Denn die Protagonistin muss sich auf jeder ihrer zahlreichen Lebensstationen gegen ein neues Hindernis behaupten. Doch ob scheinheiliger Ex-Geliebter, (zu) traditionelle Schwiegermutter oder bedrohliche Yakuza, Kazuko lässt sich nicht unterkriegen.

Dabei wird Kazukos (durchaus tragische) Geschichte zwar mit entsprechendem Fingerspitzengefühl behandelt, lässt aber auch immer wieder einen tiefschwarzen Humor durchblitzen. Der nervöse Soundtrack tut dabei sein Übriges und erinnert uns zuverlässig daran, dass die wohl größte Gefahr von Kazuko selbst ausgeht.

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Mit Straight to Hell zeigt Netflix eine schwer durchschaubare Miniserie, deren Ende unmöglich zu erraten ist

Die unbestreitbare Stärke der Miniserie liegt dabei in ihrer Unberechenbarkeit. Kazukos Lebensweg ist genauso vielseitig wie die Protagonistin selbst. Das macht es angenehm unvorhersehbar, wie ihre Erzählung enden wird. Nicht zuletzt, da wir ihre Geschichte von Kazuko persönlich hören – und damit auf ihre Wahrheit vertrauen müssen.

Die Autorin Minori und ihr Kollege wirken dabei zunächst wie typische Nebenfiguren. Im Verlauf der Miniserie aber bilden sie einen bodenständigen Kontrast zu der charismatischen, unberechenbaren Überlebenskünstlerin Kazuko. Diese zieht das Duo (und uns) von Szene eins an in ihren Bann.

Dies gelingt besonders gut dank der Performance von Hauptdarstellerin Erika Toda (Death Note), die Kazuko mit einer faszinierenden Mischung aus Leichtigkeit und dezentem Wahnsinn zum Leben erweckt. Selbst (oder besonders dann), wenn sie freundlich plaudernd mit ihren Gästen auf der Couch sitzt, wirkt sie leicht bedrohlich.

Straight to Hell ist eine eigenwillige Miniserie, deren Reiz eindeutig darin besteht, dass keine der neun Episoden so verläuft, wie zunächst erwartet.

Straight to Hell hatte seine Premiere auf Netflix am 27. April 2026 und ist im Abo enthalten.