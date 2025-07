Neu bei Netflix: Spannender Thriller, bei dem man bis zum Schluss nicht weiß, was die Wahrheit ist

Netflix liefert spannenden Thriller-Nachschub. Neu im Streaming-Angebot ist ein Film, der euch in die klaustrophobische Enge eines Flugzeugs entführt, wo plötzlich spurlos ein Kind verschwindet.

Ein moderner Thriller-Klassiker aus den 2000er Jahren wartet ab sofort bei Netflix auf euch. Wenn ihr auf der Suche nach eineinhalb Stunden nervenaufreibende Hollywood-Unterhaltung seid, solltet ihr unbedingt einen Blick in Flightplan – Ohne jede Spur werfen. Der Film überzeugt bereits mit seinem speziellen Setting.

Thriller-Tipp bei Netflix: In Flightplan verschwindet Jodie Fosters Film-Tochter in einem Flugzeug

Wie es der Titel bereits erahnen lässt, spielt sich ein Großteil der Geschichte von Flightplan in einem Flugzeug ab. Hier begegnen wir Kyle Pratt (Jodie Foster), die sich mit der Maschine bestens auskennt. Immerhin ist die Triebwerksingenieurin. Heute bringt sie allerdings nicht ihr Beruf, sondern ein persönlicher Schicksalsschlag an Bord.

Kyles Ehemann ist bei einem Unfall gestorben. Jetzt will sie seinen Leichnam von Berlin in die USA überführen. Mit dabei ist ihre sechsjährige Tochter Julia (Marlene Lawston). Erschöpft fällt Kyle in den Sitz, schließt die Augen – und eine Sekunde später fehlt von Julia jegliche Spur. Niemand im ganzen Flugzeug hat sie gesehen.

Aufgebracht wendet sich Kyle an den Sky Marshal Gene Carson (Peter Sarsgaard). Doch weder der noch Flugzeugkapitän Marcus Rich (Sean Bean) können Kyles Tochter ausfindig machen. Schlimmer noch: Sie behaupten, dass das Mädchen nie an Bord gewesen ist. Hat sich Kyle das alles in ihrer Trauer etwa nur eingebildet?

Flightplan stellt uns bei Netflix auf die Probe: Was geht in dem Film mit Jodie Foster wirklich vor sich?

Regisseur Robert Schwentke spielt bewusst und geschickt mit unseren Erwartungen. Handelt es sich bei Flightplan um einen Thriller, dessen Handlung vor allem als Metapher auf den Schmerz der Hauptfigur verstanden werden soll? Oder geht es hier wirklich zur Sache und Kyle findet sich im Mittelpunkt eines Verbrechens wieder?

Fortan gilt es, die gezeigten Ereignissen abzuwägen und immer wieder neu einzuordnen. Flightplan wartet, wie es sich für einen guten Thriller gehört, mit der ein oder anderen unerwarteten Wendung auf. Somit erscheint Jodie Fosters Figur und die Situation, in der sie sich befindet, stets in einem neuen Licht, bis zum finalen Paukenschlag.

Besonders gelungen sind die Szenen im Flugzeug, da wir uns in einem Raum befinden, der nicht nur sehr eng ist, sondern auch vom Rest der Welt abgeschottet ist. Ein richtig fieses Labyrinth, um jemanden in den Wahnsinn zu treiben. Immerhin scheint der Schauplatz schnell erkundet, doch dann gibt es doch noch eine geheime Luke.

Auch bei Netflix: Geniale Krimi-Unterhaltung mit großem Twist

Seit dem 28. Juli 2025 könnt ihr dieses Kammerspiel bei Netflix streamen.