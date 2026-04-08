Neu bei Netflix: Einer der besten Abenteuerfilme der 2000er Jahre fesselt mit sagenhaften Bildern

Bevor Ang Lee den Hulk ins Kino gebracht hat, entfesselte er ein atemberaubendes Fantasy-Meisterwerk auf der großen Leinwand. Jetzt könnt ihr den Film bei Netflix im Abo streamen.

Welcher ist der beste Film von Ang Lee? Bei einem Regisseur, der uns Meisterwerke wie Brokeback Mountain, Life of Pi und Der Eissturm geschenkt hat, ist das gar nicht so leicht zu entscheiden. Ein Film sticht aber besonders aus Lees Schaffen heraus: das wunderschöne Wuxia-Epos Tiger and Dragon aus dem Jahr 2000.

Tiger and Dragon bei Netflix: Ang Lees Fantasy-Meisterwerk um das Grüne Schwert der Unterwelt

Tiger and Dragon erzählt von dem Krieger Li Mu Bai (Yun-Fat Chow), der in der Qing-Dynastie ein großer Name war. Doch nun will er vom Blutvergießen Abstand nehmen und sich zur Ruhe setzen. Sein wertvolles Schwert schenkt er daher seiner treuen Begleiterin Yu Shu Lien (Michelle Yeoh), die es sicher aufbewahren soll.

Es dauert nicht lange, bis in der Nacht ein Dieb in die Gemächer einbricht und das Schwert entwendet, das als Grünes Schwert der Unterwelt in den Legenden auftaucht. Wie sich herausstellt, handelt es sich bei dem vermeintlichen Dieb um die junge Politikertochter Jen (Ziyi Zhang), die nach einem Leben in Freiheit ringt.

Tiger and Dragon war ein riesiger Erfolg. Die chinesisch-taiwanesische Koproduktion wurde für zehn Oscars nominiert und konnte vier davon gewinnen, allen voran den Oscar für den besten internationalen Film. 16 Jahre nach dem Kinostart veröffentlichte Netflix eine Fortsetzung des Fantasy-Meisterwerks. In Anlehnung an den englischen Titel des Originals heißt diese Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny.

Die Fortsetzung von Tiger and Dragon bei Netflix ist nicht gut, dafür könnt ihr jetzt das Original schauen

Michaelle Yeoh kehrte in ihrer bekannten Rolle zurück, während Action-Legende Donnie Yen als großer Neuzugang im Cast auftauchte. Als Regisseur konnte Martial-Arts-Legende Woo-ping Yuen gewonnen werden, der u.a. an Kill Bill und den Matrix-Filmen beteiligt war. Trotz großer Namen vor und hinter der Kamera entpuppte sich Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny als bittere Enttäuschung.

Dem Sequel fehlen die poetische Bildsprache, die geheimnisvolle Atmosphäre sowie die tragische Geschichte über unerfüllte Liebe und die Ehre der Kämpfenden. Lee verblüffte dagegen mit Eleganz und fühlt sich schwerelos an. Wenn wir mit den Figuren über Dächer und Wälder gleiten, ist Tiger and Dragon pures Kino, das sich über Bewegung und Gefühle definiert. Die Netflix-Fortsetzung lässt all das vermissen.

Umso besser, dass ihr euch ab jetzt auch das Original bei Netflix im Abo anschauen könnt. Euch erwarten zwei Stunden voller atemberaubender Bilder und mitreißender Kämpfe, die dermaßen gut choreografiert und inszeniert sind, dass man sie am liebsten direkt im Anschluss ein zweites Mal sehen würde – und ehrlich gesagt: Was hält euch davon ab? In der Welt von Tiger and Dragon kann man sich nicht oft genug verlieren.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Juli 2023 bei Moviepilot veröffentlicht.

