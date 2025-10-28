Neu bei Netflix und sofort auf Platz 1: Thriller-Serie tritt selbst Das Monster von Florenz in den Staub

Eine neue Crime-Thriller-Serie aus Dänemark ist gerade erst bei Netflix erschienen und steht direkt auf Platz 1 der Top 10. Darin wird eine Undercover-Mission zur moralischen Zwickmühle.

In den Serien-Charts von Netflix gibt es mal wieder viel Bewegung. Während die True Crime-Produktion Das Monster von Florenz länger auf Platz 1 thronte, ist sie jetzt auf den dritten Platz abgerutscht. An die Spitze hat es wiederum eine brandneue Crime-Thriller-Serie aus Dänemark geschafft, die eine brenzlige Undercover-Mission zum Thema hat.

Neuer Platz 1 bei Netflix: Crime-Thriller Die Legende dreht sich um Infiltration einer Verbrecherorganisation

In der neuen Netflix-Serie Die Legende soll die Geheimagentin Tea (Clara Dessau) eine Verbrecherorganisation infiltrieren, die schon länger auf dem Radar ihrer Arbeitgeber ist. Dafür tarnt sie sich als Juwelierin und freundet sich mit der Freundin Ashley (Maria Cordsen) des Gangsters Miran (Afshin Firouzi) an. Schon bald weiß Tea nicht mehr, ob sie ihre Mission pflichtbewusst erfüllen oder lieber persönlich der Lebensgefährtin des Verbrechers helfen soll.

Das ist die aktuelle Serien-Top-10 bei Netflix (Stand: 28. Oktober 2025):

Die Legende wurde von Samanou Acheche Sahlstrøm entwickelt, der unter anderem für die Serie Cry Wolf verantwortlich ist. Die erste Staffel des neuen Crime-Thrillers umfasst insgesamt sechs Folgen mit je 39 bis 50 Minuten Laufzeit.

