Neu bei Netflix und sofort Platz 1: Rückkehr der teuersten Fantasy-Serie des Streamers

Mit der vierten Staffel von The Witcher kehrt eine der erfolgreichsten Netflix-Serien auf die Plattform zurück. Obwohl Henry Cavill nicht mehr mit von der Partie ist, stürmt die Serie sofort wieder die Spitze der Charts.

Nur ein halbes Jahr nach der für viele Fantasy-Fans enttäuschenden achten und finalen Staffel Game of Thrones erschien auf Netflix bereits die erste Staffel von The Witcher. Viele Fans hofften, in der Serie ihren neuen Game of Thrones-Ersatz zu finden. Gleichzeitig erfreute sich The Witcher bereits im Vorhinein durch die Bücher und allem voran durch die drei Videospiele einer großen Beliebtheit. Nun ist die vierte Staffel mit einer großen Veränderung da und die Serie dominiert sofort wieder die Netflix-Charts.

The Witcher stürmt auch ohne Henry Cavill die Netflix-Top-10

Noch vor der Veröffentlichung der dritten Staffel wurde bereits angekündigt, dass dies zwar nicht die letzte Staffel der Serie, aber die letzte Staffel für Fan-Liebling Henry Cavill sein wird. In seine Fußstapfen ist jetzt der Tribute von Panem-Star Liam Hemsworth getreten, der sich der großen Skepsis der Serienfans stellen muss.

Seit dem 30. Oktober können alle Folgen der vierten Staffel von The Witcher auf Netflix gestreamt werden. Nach nur einem Tag hat es die Serie bereits an die Spitze der Serien-Charts geschafft.

So sieht die aktuelle Serien-Top-10 der Netflix-Charts aus (Stand: 31.10.2025)

Wie geht es weiter mit The Witcher?

Fans der Serie, die die neue Staffel in bereits einem Rutsch gebingt haben, können sich freuen, da eine fünfte Staffel bereits abgedreht wurde. Auch darin wird Liam Hemsworth wieder in die Rolle des Hexers schlüpfen. Die fünfte Season soll als Finale die Serie beenden, einen Starttermin hat sie jedoch noch nicht.

Auch interessant:

Podcast: Die 15 besten Serien im November bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im November, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Highlights im November umfassen neben der finalen Staffel des Netflix-Hits Stranger Things auch die heiß erwartete Sci-Fi-Serie des Breaking Bad-Schöpfers, deutsche Fantasy sowie Samurai-Action und neue Folgen des Amazon-Erfolgs Maxton Hall.