Neuer Kinofilm mit Ethan Hawke spielt 100 Minuten nur an einem Ort – trotzdem dürft ihr ihn auf keinen Fall verpassen

Wenn Ethan Hawke und Richard Linklater zusammen drehen, gibt es keine Ausreden für Filmfans. Nach über einem Jahr Wartezeit startet das jüngste Werk der beiden endlich im Kino.

Erst vor wenigen Wochen meldete sich Richard Linklater mit einer Hommage an die französische Regielegende Jean-Luc Godard im Kino zurück. In Nouvelle Vague erzählt er die Entstehungsgeschichte von Godards erstem Film Außer Atem. Nun startet bereits Linklaters nächstes Werk im Kino – das eigentlich davor entstanden ist.

Blue Moon feierte im Rahmen der Berlinale 2025 seine Premiere, was bedeutet, dass wir inzwischen weit über ein Jahr auf den Kinostart des Films warten. Jetzt ist es endlich so weit: Das Drama mit Ethan Hawke in der Hauptrolle erobert die hiesigen Leinwände und ist Pflichtprogramm für jeden Fan der beiden Filmschaffenden.



In Blue Moon spielt Ethan Hawke eine Broadway-Legende

Hawke und Linklater arbeiten seit drei Dekaden regelmäßig zusammen. Mit Blue Moon haben sie neun gemeinsame Filme umgesetzt, von Die Newton Boys über Boyhood bis hin zur Before-Trilogie, bei der Julie Delpy als dritte tonangebende Kraft nicht vergessen werden darf. Blue Moon fokussiert sich allerdings ganz auf Hawke.

Selten stand der US-amerikanische Schauspieler so sehr im Rampenlicht wie in dem 100-minütigen Biopic, das fast ausschließlich an einem Ort spielt und sich quasi in Echtzeit einem besonders dramatischen Abend im Leben des berühmten Liedtexters Lorenz Hart widmet. Konkret sprechen wir vom 31. März 1943.

Es ist der Abend der Premiere von Oklahoma!, einem der einflussreichsten Musicals der Broadway-Geschichte. Geschrieben wurde es von Richard Rodgers (Andrew Scott) und seinem neuen Partner Oscar Hammerstein II (Simon Delaney). Das macht Hart sehr zu schaffen, denn zuvor war er jahrelang Rodgers' wichtigster Verbündeter.

Nicht nur der Bruch mit Rodgers schmerzt. Noch viel mehr quälen Hart seine Gefühle für Elizabeth Weiland (Margaret Qualley). Unsterblich ist er in die junge Yale-Studentin und aufstrebende Produktionsdesignerin verliebt. Jegliche Avancen, die er ihr macht, gehen komplett unter. Er steckt für immer in der Friendzone fest.

Ethan Hawke mit Oscar-reifer Darbietung in Blue Moon

Blue Moon erzählt von einer gequälten Seele, die hoffnungslos an ein Ideal von Kunst und Liebe glaubt, das in der Welt um sie herum nicht mehr zu existieren scheint. Hawke taucht tief in die Rolle ein und macht Harts Leiden zu jeder Sekunde greifbar – kein Wunder, dass er für diese starke Performance eine Oscar-Nominierung erhalten hat.

Auch wenn Linklaters Inszenierung aus filmischer Perspektive sehr schlicht ausfällt – fast, als würde sich Hawke auf einer Theaterbühne bewegen –, zeugt Blue Moon von dem bewundernswerten Vertrauensverhältnis zwischen den beiden. Ohne dieses wären die 100 Minuten von Blue Moon sehr schnell sehr langweilig geworden.

So können wir aber jedem Atemzug von Hart folgen. Jedem verzogenen Mundwinkel in seinem Gesicht sowie den erschöpften und doch immer wieder auffunkelnden Augen. Er haut auf den Tresen aus Wut und Verzweiflung – und manchmal trommelt er darauf, weil ihn Energie und Hoffnung überkommen, dass noch nicht alles verloren ist.

Blue Moon läuft seit dem 26. März 2026 in den deutschen Kinos.