Ethan Hawke kehrt mit einem packenden Abenteuer-Thriller auf die große Leinwand zurück. The Weight – Im Goldrauch ist eines der bisher übersehenen Film-Highlights des Jahres.

Ehrlich gesagt, weiß man diese Woche gar nicht, was man zuerst im Kino schauen soll. Mit Sunrise on the Reaping findet gerade die nächste Ausgabe der Hungerspiele statt, während der große Oscar-Favorit La Bola Negra endlich die hiesigen Lichtspielhäuser erreicht, ganz zu schweigen von dem fantastischen Crime-Drama The Only Living Pickpocket in New York mit John Turturro in der Hauptrolle.

Alle drei Filme sind definitiv sehenswert – und es gibt sogar noch einen vierten: The Weight – Im Goldrausch. Anfang des Jahres feierte die Mischung aus Abenteuer-Action und Survival-Thriller ihre Premiere beim Sundance Film Festival. Kurz darauf war der Film auf der Berlinale zu sehen. Danach ist er jedoch von der Bildfläche verschwunden. Völlig zu Unrecht. Allein für Ethan Hawke lohnt sich der Kinogang.

Filmtipp im Kino: In The Weight muss Ethan Hawke Goldbarren aus einer Mine schmuggeln

Hawke schlüpft in die Rolle von Samuel Murphy, ein einfacher Mann, der sich seit dem Tod seiner Frau liebevoll um seine Tochter kümmert. Er würde alles für sie geben, doch dann wird er brutal von ihr getrennt. Aufgrund eines Missverständnisses landet Murphy hinter Gittern und muss fortan im Arbeitslager von Warden Clancy (Russell Crowe) in Denim-Uniform schuften, wenn er seine Tochter jemals wieder sehen will.

Murphy ist allerdings nicht nur begabt im Umgang mit der Spitzhacke. Er versteht es auch, zwischenmenschliche Probleme zu lösen und die Arbeiterschaft in Anbetracht maximaler Erschöpfung zu motivieren. Clancy ist beeindruckt und bietet ihm einen Deal an: Wenn er ihm hilft, das Gold eines Geschäftspartners aus einer von Unruhen geplagten Mine in Sicherheit zu bringen, unterzeichnet er eine Entlassungsempfehlung.

Mit einer kleinen Gruppe begibt sich Murphy auf den Weg durch das Oregon der 1930er Jahre. Neben der beständigen Gefahr von außen breiten sich innerhalb der eigenen Reihen misstrauische Blicke aus. Sobald die Nuggets funkeln, geraten Ideale und Prinzipien schnell in Vergessenheit. Und dann wäre da noch die erbarmungslose Natur, die Murphy und seine unzuverlässigen Kollegen auf die Probe stellt.

Atemlos vor Angst: The Weight ist ein packender Abenteuer-Thriller mit unerwartetem Drehort

Padraic McKinley, der bisher vor allem als Schnittmeister in Hollywood unterwegs war, liefert mit The Weight ein nervenaufreibendes Spielfilmdebüt als Regisseur ab, das neben einem famosen Hauptdarsteller von der sagenhaft eingefangenen Umgebung lebt. Dieses Oregon ist genauso schön wie bedrohlich. Eine falsche Abzweigung und man gerät in einen Hinterhalt. Ein falscher Schritt und man stürzt in den Abgrund.

Besonders faszinierend: So authentisch die Umgebung wirkt – kein einziger Baum in diesem Film steht wirklich in Oregon. Stattdessen wurde die US-amerikanisch-deutsche Koproduktion komplett in Bayern gedreht. McKinley setzt die Geschichte mit dermaßen großer Entschlossenheit und Überzeugungskraft um, dass man keine Sekunde darüber nachdenkt. Alles in diesem Film fühlt sich echt und greifbar an.

Der Geist von William Friedkins Atemlos vor Angst (1977) schwebt über jedem Bild dieses Überlebenskampfes, der uns von einem spannenden Set-Piece zum nächsten führt. Hier eine Brückenüberquerung in schwindelerregenden Höhen, da ein reißender Fluss mit Baumstämmen von zermalmender Wucht. Und wenn man das alles überstanden hat, blickt man der Hässlichkeit von Verrat und Gier ins Angesicht.

The Weight – Im Goldrausch läuft seit dem 19. November 2026 im Kino.