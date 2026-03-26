Heute startet die Horror-Version von Kill Bill: 94 Minuten mit brennender Axt durch ein Hochhaus in New York

Mit They Will Kill You könnt ihr ab sofort eine abgefahrene Mischung aus Horror, Action und Thriller im Kino schauen. Erzählt wird ein Überlebenskampf, der um keine Blutfontäne verlegen ist.

Bevor in wenigen Tagen Samara Weaving zurückkehrt und in Ready or Not 2 ein weiteres Mal um ihr Leben kämpft, erwartet uns schon heute ein packender Survival-Thriller auf der großen Leinwand. Der verbindet nicht nur Horror mit Action, sondern wirkt wie ein Streifzug durch die Popkulturgeschichte der vergangenen drei Dekaden.

Die Rede ist von They Will Kill You mit Zazie Beetz in der Hauptrolle, die bereits mehrmals ihr Talent für abgedrehte Action-Thriller unter Beweis stellen konnte – von Deadpool 2 bis Bullet Train. Erst kürzlich legte sie sich in Good Luck, Have Fun, Don't Die mit einer künstlichen Intelligenz an. Jetzt metzelt sie sich durch ein Hochhaus.

They Will Kill You im Kino: Zazie Beetz kämpft in Hochhaus gegen santanischen Kult, der sie opfern will

Verortet ist dieses Hochhaus in den Straßen von New York. Genau genommen befinden wir uns im prächtigsten Teil der Metropole: Manhattan. Beetz schlüpft in die Rolle von Asia Reaves, die ihre kriminelle Vergangenheit am liebsten vergessen würde und daher einen unscheinbaren Job im Virgil annimmt.

Als Haushaltshilfe soll sie dafür sorgen, dass in dem riesigen Gebäudekomplex alles seine Ordnung hat. Routine statt Verbrechen – das kommt ihr gerade gelegen. Doch dann muss Asia schockiert feststellen, dass sie in die Fänge eines satanischen Kults geraten ist, der sie nur aus einem Grund angestellt hat: um sie zu opfern.

Es folgt eine Mischung aus The Raid, John Wick und Ready or Not: Im begrenzten Setting beginnt ein unerbittlicher Überlebenskampf, bei dem alle erdenklichen Waffen zum Einsatz kommen und jede Menge Gliedmaßen abgetrennt werden. Spätestens hier erinnert They Will Kill You an die Kill Bill-Filme von Quentin Tarantino.

Kill Bill mit Harry Potter-Star: Auch Tom Felton versteckt sich in dem Blutrausch They Will Kill You

Für Harry Potter-Fans wartet der Film mit einem verlockenden Casting auf: Draco Malfoy-Darsteller Tom Felton zeigt sich einmal mehr von seiner düsteren Seite. Als Mitglied des satanischen Kults im Virgil macht er Zazie Beetz das Leben schwer. Dieses Mal geht es jedoch deutlich härter zur Sache als in den Hogwarts-Abenteuern.

In Deutschland hat They Will Kill You eine FSK 16-Freigabe erhalten. Ausgehend vom Trailer scheint dieses Siegel gnädig zu sein, denn das Blut spritzt in hohem Maße. Gleichzeitig kommt They Will Kill You mit einer sehr comichaften Gewalt daher, gerahmt von lässigen Needle-Drops und einer stylishen, dynamischen Kameraführung.

Bei unserer Schwesternseite FILMSTARTS schreibt Lutz Granert in seiner Kritik:

Die Horror-Antwort auf Kill Bill. [...] Jede Menge optische Einfälle und fast genauso viele abgetrennte Gliedmaßen machen die unberechenbare und blutige Action-Wundertüte They Will Kill You zu einem kurzweilig-derben Horror-Happening. Dem Hollywood-Debüt von Brachial-Künstler Kirill Sokolov hätte etwas mehr Inhalt aber trotzdem durchaus gutgetan.

They Will Kill You könnt ihr ab sofort im Kino schauen. In zwei Wochen, am 9. April 2026, folgt Ready or Not 2. Und wenn ihr dann immer noch nicht genug habt vom Blutvergießen, könnt ihr euch eine Woche später, am 16. April 2026, in die Hände des Meisters begeben und erstmals Kill Bill: The Whole Bloody Affair genießen.