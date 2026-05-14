Neu im Stream: Das große Finale einer der beliebtesten Fantasyserien der letzten Jahre

Fans der gefeierten Amazon Prime-Fantasyserie Good Omens mussten drei Jahre auf das Finale warten. Das ist jetzt in Form eines 90-Minuten-Specials zum Streamen verfügbar.

Vor sieben Jahren ist mit Good Omens die Fantasy-Adaption der Romanvorlage von Terry Pratchett und Neil Gaiman als Amazon Prime-Serie an den Start gegangen. Bis zuletzt sind 2 Staffeln erschienen, wobei das große Finale in Form von Staffel 3 in eine Produktionskrise geraten ist. Grund dafür sind Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs gegen Schöpfer Gaiman, nach denen sich Amazon und die BBC dazu entschieden haben, die Serie ohne seine Beteiligung mit einer verkürzten 3. Staffel zu beenden.

Entstanden ist schließlich ein 90-minütiges Special, das Good Omens abschließt und seit dem 13. Mai im Streaming-Abo von Amazon Prime verfügbar ist.

Neu bei Amazon Prime: Darum geht es im Good Omens-Finale

Zu Beginn der Serie wurden der liebe Engel Aziraphale (Michael Sheen) und der fiese Dämon Crowley (David Tennant) eingeführt, denen das Leben auf der Erde etwas zu gut gefällt. Daher beschlossen sie gemeinsam, die drohende Apokalypse aufzuhalten und die Menschheit zu retten.

Bei der Moviepilot-Community bringt es Good Omens auf einen starken Wertungsschnitt von 7,3 von 10 Punkten, was die Produktion zu einer der beliebtesten der letzten Jahre macht. Auch wir als Redaktion haben sie zu einer der besten Fantasyserien des Jahrtausends gekürt.

Hier könnt ihr noch den deutschen Trailer zum Good Omens-Finale schauen:

Good Omens - S03 Trailer (Deutsch) HD

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Die Synopsis zum frisch veröffentlichten Good Omens-Finale lautet so:

Das Ende der Welt steht bevor, was bedeutet, dass ein pedantischer Engel und ein zügelloser Dämon, die das Leben auf der Erde über alles lieben, gezwungen sind, ein ungewöhnliches Bündnis einzugehen, um den Weltuntergang zu verhindern.

Doch sie haben den Antichristen aus den Augen verloren – einen elfjährigen Jungen, der nicht ahnt, dass er das Ende der Welt herbeiführen soll. So müssen sie sich auf eine abenteuerliche Suche begeben, um ihn zu finden und die Welt zu retten, bevor es zu spät ist.

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Podcast mit Good Omens: Die 15 besten Serien im Mai bei Netflix & Co.

Falls ihr die Serie noch gar nicht kennt, dann könnt ihr bei Prime erstmal die zwei vorherigen Staffeln von Good Omens nachholen. Sie umfassen jeweils sechs Folgen.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Mai, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im Mai umfassen neben der neuen Netflix-Mysteryserie der Stranger Things-Macher und Amazons Crime-Serie Spider-Noir auch das Spin-off einer der besten Sci-Fi-Serien unserer Zeit sowie die nächste neue Yellowstone-Serie.