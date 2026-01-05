Neu im Streaming-Abo: Einer der größten Film-Hypes der letzten Jahre – nichts für schwache Nerven

Bei Paramount+ gibt es seit wenigen Tagen einen Horrorfilm erstmals im Streaming-Abo, der vor zwei Jahren die Filmwelt in den Bann gezogen hat. Er ist allerdings nichts für schwache Nerven.

Bereits mit Revenge lieferte die französische Regisseurin und Drehbuchautorin Coralie Fargeat einen Survival-Thriller ab, der es in sich hatte. Blutig und brutal: Über 100 Minuten lang schleppen wir uns mit der Protagonistin durch die Wüste. The Substance, Fargeats zweiter Spielfilm, fiel keinen Deut gemütlicher aus, im Gegenteil.

In der Hollywood-Satire wird der Body-Horror noch einmal auf ein völlig anderes Level gehoben. Im Mai 2024 feierte der Film unter tosendem Applaus bei den Filmfestspielen von Cannes seine Premiere, ehe er bei uns ins Kino kam und danach bei Mubi zu sehen war. Jetzt könnt ihr ihn erstmals bei Paramount+ im Abo streamen.

Horror-Hype bei Mubi: The Substance erzählt eine äußerst eklige Body-Horror-Geschichte

Es gibt keinen Grund zu feiern: An ihrem 50. Geburtstag erfährt Schauspielerin Elisabeth Sparkle (Demi Moore), dass ihr ihre Fitness-Show weggenommen wurde. Studiochef Harvey (Dennis Quaid) will ein junges Gesicht vor der Kamera und setzt Elisabeth einfach vor die Tür. Etwas muss sich dringend verändern, so viel steht fest.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Substance schauen:

The Substance - Trailer (Deutsch) HD

Genau an diesem Punkt tritt eine Wunderdroge in Elisabeths Leben. Durch diese Droge kann sie eine junge Version von sich selbst erschaffen, namentlich Sue (Margaret Qualley). Die kann dann sieben Tage durch die Welt spazieren, wie es ihr gefällt. Wenn sie danach ihren Platz aber nicht wieder mit Elisabeth tauscht, wird es brenzlig.

Sieben Tage Elisabeth, sieben Tage Sue. Wenn diese Regel eingehalten wird, ist alles in Ordnung und die Welt befindet sich im Gleichgewicht. Das Problem ist nur: Sue will immer mehr Zeit für sich herausnehmen, was im Umkehrschluss dazu führt, dass der Alterungsprozess bei Elisabeth rapide beschleunigt wird.

The Substance im Streaming-Abo: Die bitterböse Hoollywood-Satire macht keine Gefangenen

Ausgehend von dieser Prämisse erzählt Coralie Fargeat eine schonungslose – und extrem eklige – Geschichte über Schönheitsideale und Doppelstandards. The Subtance beginnt mit einem spannenden Gedankenspiel, das auch aus einer Black Mirror-Episode stammen könnte, und verwandelt sich in einen fiesen Body-Horror-Albtraum.

Besonders bemerkenswert ist, wie sehr Fargeat das Konzept auf die Spitze treibt. Genau dann, wenn man denkt, den Höhepunkt des Grauens erlebt zu haben, legt The Susbtance erst richtig los und schickt ein zweites Finale hinterher, das mit seinen drastischen Bildern definitiv in Erinnerung bleibt – ein stylisher Film zum (Zer-)Brechen.

Zum Weiterlesen: Unser Bericht zu The Substance aus Cannes

Wenn ihr noch auf der Suche nach einem zutiefst verstörenden Horror-Trip zum Start ins neue Jahr seid, solltet ihr unbedingt einen Blick in The Substance wagen. Zwischen den verzerrten Körpern von David Cronenberg und den strengen Bildern von Stanley Kubrick entsteht hier ein aufwühlendes 141-Minuten-Epos.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Oktober 2024 bei Moviepilot veröffentlicht.

