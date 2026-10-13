Neu im TV: Diese Show zeigt auf witzige Art und Weise eines der wichtigsten Probleme der heutigen Zeit auf

Mit Lass dich überwachen! hat Jan Böhmermann ein Format geschaffen, das mehrfach ausgezeichnet wurde und heute endet die diesjährige Staffel. Ein vorläufiges Ende?

Lass dich überwachen! entstand aus einem Format aus Jan Böhmermanns Late Night Show und wurde relativ schnell zu einer selbstständigen und mehrfach ausgezeichneten TV-Show. Heute Abend könnte jedoch die vorerst letzte Ausgabe laufen.



Lass dich überwachen: Böhmermann führt sein Publikum wieder auf kreative Art vor

Um 20:15 Uhr zeigt das ZDF heute die neue Folge von Lass dich überwachen! – eine Show, in der die Zuschauer*innen teilweise monatelang im Voraus ausspioniert werden, damit sie während der Sendung in lustige Art und Weise vorgeführt werden. Dabei moderiert Jan Böhmermann das Format wie gehabt und will auf spielerische Weise dem Publikum zeigen, wie gläsern jeder einzelne Mensch geworden ist und wie wichtig Datenschutz eigentlich in der heutigen Zeit ist. Hier habt ihr einen Einblick aus einem witzigen Beispiel von einer Person aus dem Publikum aus der letzten Ausgabe:







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Dabei bleibt Böhmermanns Ankündigung zur neuen Folge in seinem gewohnten Stil zynisch und provokant: "Passt auf, was ihr im Internet macht! Denn wir sehen alles – und sind absolut skrupellos bei der Verwirklichung unseres hinterhältigen Vorhabens, die verrückteste Unterhaltungsshow im deutschen Fernsehen herzustellen."



Als großer Böhmermann-Fan bilden die beiden Ausgaben Lass dich überwachen! immer die jährlichen Highlights einer ohnehin großartigen Staffel des ZDF Magazin Royale. Wer die Folge heute verpassen sollte, kann sie auch in der ZDF-Mediathek nachholen.



Lass dich überwachen! vor möglichen Aus: Böhmermann endet Exklusivvertrag mit dem ZDF

In diversen Medien wird vermutet, dass die heutige Ausgabe Lass dich überwachen! womöglich auch die vorerst letzte sein wird. Zum einen ist das heute Abend die zweite Folge in diesem Jahr – mehr Ausgaben gab es jährlich nie. Doch die Zukunft aller Böhmermann-Formate im ZDF bleibt ungewiss.



Vor einiger Zeit hat Böhmermann verkündet, sein ZDF Magazin Royale bis zum Ende des Jahres einzustellen. Zuvor hob das ZDF auch den Exklusivvertrag mit dem Satiriker auf, weshalb Böhmermann künftig auch auf anderen Sendern und in anderen Formaten auftauchen kann. Das heißt natürlich nicht, dass Lass dich überwachen! eingestellt wird, doch in Böhmermanns Statement zur Einstellung des ZDF Magazin Royale erklärte er, dass er gerne eine andere Sendung machen wollen würde. Ob Lass dich überwachen! dafür auch eingestellt wird, bleibt abzuwarten.

