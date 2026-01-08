Neuauflage eines knallharten Denzel Washington-Thrillers kommt noch dieses Jahr zu Netflix: Erstes Bild zeigt seinen Nachfolger

Der Rache-Thriller Mann unter Feuer mit Denzel Washington wird 2026 von Netflix als Serie neu aufgelegt. Nun gibt es das erste Bild, das den neuen Hauptdarsteller zeigt.

Obwohl Tony Scotts Selbstjustiz-Thriller Mann unter Feuer bei seiner Veröffentlichung im Jahr 2004 eher gemischte Kritiken erhielt, genießt der Film mit Denzel Washington mittlerweile einen gewissen Kultstatus. Das ist sicher auch einer der Gründe, wieso Netflix Anfang 2023 eine Neuauflage als Serie in Auftrag gegeben hat.

Dieses soll unter dem Originaltitel Man on Fire noch dieses Jahr im Programm des Streaming-Giganten landen und damit eines der 20 größten Netflix-Highlights 2026 darstellen. Jetzt ist das erste offizielle Bild zu der Serie erschienen, das den neuen Darsteller der Hauptfigur John Creasy in Aktion präsentiert.

Netflix-Neuauflage Man on Fire: Marvel- und DC-Star tritt in Denzel Washingtons Fußstapfen

Als Nachfolger des zweifachen Oscarpreisträgers wurde Yahya Abdul-Mateen II besetzt. Der Schauspieler ist ebenfalls ein bekanntes Gesicht in Hollywood und kann einige interessante Einträge in seiner Vita vorweisen. Unter anderem zählen dazu die Netflix-Serie The Get Down, das Musical Greatest Showman, die Horrorfilme Wir und Candyman sowie das Sci-Fi-Sequel Matrix Resurrections.

Seinen Durchbruch feierte er allerdings dank mehrerer Mitwirkungen in Comic-Adaptionen. So spielte er den DC-Bösewicht Black Manta in Aquaman und Aquaman: Lost Kingdom, aber auch den gottgleichen Superhelden Dr. Manhattan in der HBO-Serie Watchmen. Für letzteren Part erhielt er 2020 den Emmy-Award als bester Nebendarsteller. Ab Ende Januar wird Abdul-Mateen II zudem in der Marvel-Serie Wonder Man in der Titelrolle zu sehen sein.

In Netflix' Man on Fire verkörpert er den ehemaligen Söldner John Creasy, der aufgrund seiner Kampferfahrungen an posttraumatischer Belastungsstörung leidet. Seine außerordentlichen Fähigkeiten sind aber bald erneut gefragt, als sein bester Freund ermordet wird und dessen Tochter beschützt werden muss. Creasy begibt sich auf einen gnadenlosen Rachefeldzug, um die Täter zu finden und zu bestrafen.

Die Serie basiert auf den ersten beiden Romanen der fünfteiligen Creasy-Buchreihe des 2005 verstorbenen Autors A.J. Quinnell. Schöpfer und Showrunner von Man on Fire ist Kyle Killen (Halo). Neben Abdul-Mateen II gehören u.a.Bobby Cannavale (Ant-Man), Scoot McNairy (Speak No Evil), Alice Braga (I am Legend) und Paul Ben-Victor (The Wire) zum Cast.

Wann startet die Thriller-Serie Man on Fire bei Netflix?

Ein genauer Starttermin für die Neuauflage steht bislang noch nicht fest. Da die Dreharbeiten zu Man on Fire aber bereits vor fast einem Jahr beendet wurden, vermuten wir eine Veröffentlichung der acht Episoden im Frühjahr 2026.