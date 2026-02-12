Neuauflage von legendärer Sci-Fi-Reihe kommt 2026 zu Amazon Prime: Sie inspirierte sogar Matrix

Dieses Jahr erscheint eine neue Ghost in the Shell-Serie, die die legendäre Manga-Vorlage deutlich originalgetreuer abbilden soll. Inzwischen steht fest, dass sie im Sommer zu Prime Video kommt.

Der Cyberpunk-Manga Ghost in the Shell aus dem Jahr 1989 zählt zu den prägendsten Werken seines Genres überhaupt. Selbst die Wachowskis wurden für den Science-Fiction-Meilenstein Matrix von dem zehn Jahre zuvor erschienenen japanischen Comic inspiriert.

Mittlerweile gibt es mehrere Filme und Serien aus dem Ghost in the Shell-Universum, darunter auch eine Live-Action-Adaption mit Scarlett Johansson. Dieses Jahr folgt dann eine neue animierte Serie aus Japan, die The Ghost in the Shell heißt. Wie Anfang des Jahres im Rahmen von Prime Video Presents verkündet wurde, kommt diese im Sommer zu dem Streamer des Konzerns.

Wann startet die neue Ghost in the Shell-Serie bei Amazon Prime?

Die neue Ghost in the Shell-Serie soll im Juli 2026 bei Prime Video starten. Ein konkretes Datum ist noch nicht offiziell bekannt und wird vermutlich in naher Zukunft enthüllt.

Schaut hier noch einen Trailer zur neuen Ghost in the Shell-Serie:

The Ghost in the Shell - S01 Trailer (Japanisch) HD

Ghost in the Shell kehrt mit neuer Serie bei Prime zu Cyberpunk-Ursprüngen zurück

Die Vorlage spielt in der Zukunft des Jahres 2029, wo der Dritte Weltkrieg vorbei ist und der Alltag von Technologie bestimmt wird. Hier werden Menschen mithilfe von Implantaten und Prothesen zu Cyborgs, bei denen sich oft die Frage stellt, wie viel menschliche Seele überhaupt noch in ihnen steckt.

Eine dieser Cyborgs ist Major Motoko Kusanagi, die als Polizistin der effizienten Spezialeinheit Public Security Section 9 angehört. Als sie sich auf die Spur eines Hackers begibt, der in Cybergehirne eindringen und diese manipulieren kann, stößt die Hauptfigur langsam auf eine große Verschwörung.

Podcast: Die 15 besten Serien im Februar bei Netflix & Co.

Wie schon feststeht, soll sich die neue Ghost in the Shell-Serie mehr am ursprünglichen Comic-Stil der Mangavorlage orientieren. Regie führte erstmals der zuvor als Dan Da Dan-Storyboard-Künstler bekannt gewordene Moko-chan.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Februar, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

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Die 15 Highlights im Februar umfassen neben einer neuen Sherlock Holmes-Serie und dem Serien-Hype Heated Rivalry auch deutsche Vampire, Spionage-Thriller-Naschschub bei Netflix sowie die Rückkehr einer Sci-Fi-Apokalypse bei Disney+ und Monster-Action mit King Kong.