Neue 20-teilige Kriegsserie von und mit Tom Hanks startet im Mai: Seht den ersten Trailer

Nach Band of Brothers, Der Soldat James Ryan und Greyhound hat Oscarpreisträger Tom Hanks eine neue Serie über den Zweiten Weltkrieg gedreht. Der Trailer zeigt, wohin die Reise geht.

Oscarpreisträger Tom Hanks ist das, was man im Englischen einen History Buff nennt. Das heißt, wenn er nicht gerade Spielzeugen seine Stimme leiht oder Schreibmaschinen sammelt, wälzt er Geschichtsbücher – am liebsten über den Zweiten Weltkrieg. Das Hobby hat sich auch in seiner Arbeit niedergeschlagen, wie Der Soldat James Ryan, Band of Brothers - Wir waren wie Brüder und viele andere Projekte in seiner Filmografie zeigen.

Sein neuestes Projekt zum Thema ist eine Serie mit dem Titel Der Zweite Weltkrieg mit Tom Hanks, die schon einen Deutschlandstart hat. Sie umfasst sage und schreibe 20 Folgen und kürzlich wurde der erste Trailer veröffentlicht.

Schaut euch hier den Trailer für die Doku-Serie mit Tom Hanks an:

Der Zweite Weltkrieg mit Tom Hanks - Trailer (Englisch) HD

Bei der Kriegsserie arbeitet Tom Hanks mit einem Band of Brothers-Kollegen zusammen

Die Dokumentarserie wird für den History Channel produziert. Tom Hanks ist hinter den Kulissen dabei, er fungiert aber auch als Erzähler. Ihm zur Seite steht im Produzententeam unter anderem Gary Goetzman, mit dem Hanks schon die einschlägigen Serien Band of Brothers, The Pacific und Masters of the Air gestemmt hat, die allesamt unterschiedliche Schauplätze des Zweiten Weltkriegs abklapperten.

Wie Titel und Umfang andeuten, konzentriert sich ihr neues Projekt nicht auf einen Schauplatz, sondern versucht mit zeitgenössischen Filmaufnahmen ein umfassendes Bild des Krieges zu zeichnen, der am 1. September 1939 mit dem Überfall von Nazi-Deutschland auf Polen losgetreten wurde und bis zur Kapitulation Japans am 2. September 1945 andauerte. In der offiziellen Synopsis heißt es unter anderem:

Die Serie untersucht die menschlichen Kosten des totalen Krieges, einschließlich des Holocausts, des zivilen Widerstands und des Lebens an den Heimatfronten, während sie gleichzeitig die verborgenen Kriege der Spionage, der Entschlüsselung und der industriellen Macht offenbart, die den Ausgang des Konflikts prägten. Durch die Verknüpfung der Taten und Entscheidungen entscheidender Kriegshäupter [...] mit den Erfahrungen von Soldaten und Zivilisten über Kontinente hinweg, gipfelt die Serie im Anbruch des Atomzeitalters [...].

Auch interessant:

So kannst du die Kriegsserie mit Tom Hanks schauen

Der Zweite Weltkrieg mit Tom Hanks startet am Dienstag, dem 26. Mai, mit einer Preview der ersten Folge beim History Channel in Deutschland. Danach läuft die Serie jeweils freitags um 20:15 Uhr in Doppelfolgen. Nach der TV-Ausstrahlung stehen die Episoden beim Online-Angebot des History Channels per Stream zur Verfügung.