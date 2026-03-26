Neue Akte X-Serie kommt: Jetzt steht auch der Mulder-Ersatz im Mystery-Reboot fest

Die Akte X-Neuauflage von Blood & Sinners-Regisseur Ryan Coogler wird immer konkreter. Neben der Hauptdarstellerin wurde jetzt auch der männliche Star des Reboots besetzt.

Nach seinem Oscar-Triumph mit dem Horror-Kracher Blood & Sinners bleibt Regisseur Ryan Coogler direkt schwer beschäftigt. Aktuell arbeitet er an einer Neuauflage der Kultserie Akte X, die für Hulu/Disney+ entsteht. Vor einem Monat berichteten wir bereits, dass die US-Schauspielerin Danielle Deadwyler als weibliche Hauptrolle besetzt wurde. Jetzt steht auch der Hauptdarsteller im Akte X-Reboot fest.

Dieser Star wird der Mulder-Ersatz in der neuen Akte X-Serie

Wie Deadline berichtet, wurde jetzt Himesh Patel als männlicher Star in Cooglers Akte X - Der Film-Neuauflage besetzt. Der Brite war unter anderem in der BBC-Serie EastEnders und in Danny Boyles Kinofilm Yesterday zu sehen. Zuletzt spielte er außerdem eine Nebenrolle in Christopher Nolans Sci-Fi-Blockbuster Tenet und wird auch im kommenden Epos Die Odyssee des Meisterregisseurs auftreten.

Patel bildet mit Danielle Deadwyler (The Woman in the Yard) das neue Star-Duo in Cooglers Akte X-Serie, das praktisch den Ersatz für Dana Scully (Gillian Anderson) und Fox Mulder (David Duchovny) darstellt. Genauere Infos zur Story der Mysteryserie sind noch komplett geheim.

Wie das Original soll sich die Neuauflage um zwei geschätzte, aber charakterlich grundverschiedene FBI-Agent:innen drehen, die einer lange stillgelegten Abteilung zugeteilt werden, die sich mit Fällen unerklärlicher Phänomene befasst.

Wann startet die Akte X-Neuauflage von Ryan Coogler?

Die Pilotfolge des Akte X-Reboot wird von Ryan Coogler geschrieben und inszeniert. Den Showrunner-Posten hat Jennifer Yale (See) inne. Originalschöpfer Chris Carter ist als Produzent beteiligt. Bisher handelt es sich nur um eine Pilotfolgenbestellung. Das heißt, die erste Folge muss den Sender erst überzeugen, damit eine volle Staffel der neuen Akte X-Serie bestellt wird. Bei der geplanten Neuauflage von Buffy - Im Bann der Dämonen ist dieser Prozess erst kürzlich schief gegangen. So wird es zum Verdruss vieler Fans leider keine Rückkehr nach Sunnydale geben.

Ansonsten könnt ihr sämtliche Staffeln der alten Akte X-Serie jederzeit bei Disney+ im Abo streamen. Damals wurden zunächst neun Staffeln produziert, ehe es ab 2016 zwei weitere Seasons im Rahmen eines Revivals zu sehen gab.