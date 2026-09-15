Neue Amazon-Serie Carrie versteckt Auftritt von Star Wars-Legende Mark Hamill über 2 Minuten lang direkt vor euren Augen

Die Stephen-King-Adaption Carrie bei Amazon Prime überrascht mit einigen spannenden Gastauftritten. Der wohl größte Cameo der Horrorserie ist aber kaum zu erkennen.

Seit dem 7. Oktober können Stephen King-Fans mit der Amazon-Serie Carrie die berühmte Horrorgeschichte über die Teenagerin Carrie White (Summer H. Howell) gänzlich neu entdecken. Die moderne Neuinterpretation von Serienschöpfer Mike Flanagan überrascht aber nicht nur mit cleveren Änderungen der Vorlage, sondern auch mit zahlreichen Gaststars.

Neben Auftritten mehrerer Stars aus der ikonischen Sci-Fi-Serie Battlestar Galactica hat vor allem Folge 6 eine echte Überraschung auf Lager. Darin schaut nämlich Mark Hamill, der besonders für seine Rolle als Luke Skywalker im Star-Wars-Universum bekannt ist, für einen Cameo vorbei – wenn ihr ihn denn überhaupt erkannt habt.

Carrie bei Amazon versteckt Star Wars-Star Mark Hamill in Folge 6

Nahezu jede Episode der Stephen-King-Serie Carrie beginnt mit Kurzgeschichten über auf der ganzen Welt verstreute Frauen mit besonderen Kräften. Dadurch wird die Geschichte über Carries erstarkende Telekinese in einen größeren Kontext gesetzt. Gleich zu Beginn der 6. Folge lernen wir somit eine verängstigte Telepathin kennen, die einen Hellseher besucht: Auftritt Mark Hamill.

Viele Zuschauende werden den Auftritt von Mark Hamill womöglich gar nicht bemerkt haben. Denn unter einer Latexmaske ist sein Gesicht geradezu unkenntlich. Wer die Serie hingegen im englischen Originalton schaut, wird seine markante, raue Stimme direkt identifizieren können.

Mark Hamill verkörpert in Carrie den berühmten Hellseher Damon Nostra, der mit bürgerlichem Namen Greg McMurry heißt. Obwohl sein Ruhm als TV-Star längst verblasst ist, pilgern noch immer Menschen aus dem ganzen Land zu seinem kleinen Laden, um sein spiritistisches Talent zu erleben. Als eine verzweifelte Frau, die von Visionen aus dem Jenseits tyrannisiert wird, ihn aufsucht, entpuppt sich Damon Nostra allerdings als Schwindler, der von den echten Kräften seiner Kundin schockiert wird.

Die kurze Carrie-Stippvisite stellt bereits die dritte Zusammenarbeit zwischen Mark Hamill und Mike Flanagan dar. Zuvor war der Star Wars-Star als Arthur Pym in der Netflix-Serie Der Untergang des Hauses Usher sowie als Albie Krantz in der Stephen King-Verfilmung The Life of Chuck zu sehen.

Außerdem kann Mark Hamill noch einen weiteren unerwarteten Meilenstein in seiner Filmografie vermerken: seinen vierten Auftritt im Stephen King-Universum. Neben Carrie und The Life of Chuck war Hamill vergangenes Jahr in der Verfilmung The Long Walk - Todesmarsch als Todesspielaufseher The Major zu sehen. Die Wenigsten werden sich hingegen an seinen Cameo in dem 1992 erschienenen Horrorfilm Stephen Kings Schlafwandler erinnern, in dem Hamill als Sheriff Jenkins zu sehen war.

Alle acht Folgen der Stephen-King-Serie Carrie streamen seit dem 7. Oktober 2026 bei Amazon. Und falls ihr noch weitere richtig lohnenswerte Verfilmungen aus dem Schaffen des Horrormeisters sucht, haben wir euch im Podcast die besten zusammengetragen:

Podcast: Die besten Stephen King Verfilmungen aller Zeiten

Es gibt bereits fast 100 Verfilmungen, die auf Romanen und Kurzgeschichten des Horrorkönigs Stephen King basieren. Im Podcast blicken wir zurück auf die besten Stephen-King-Adaption der letzten 50 Jahre:

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Insgesamt 17 spannende Empfehlungen stellen wir euch vor. Von historischen Zeitreisen über nervenaufreibende Psycho-Thriller bis hin zu schaurigen Gruselalbträumen: Die besten Filme und Serien nach Stephen-King-Vorlage sind längst nicht nur auf Horror begrenzt und bieten fantastische Geschichten über Genregrenzen hinweg.