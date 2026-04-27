Neue Big Bang Theory-Serie entfesselt Sci-Fi-Chaos: Erste Bilder und Start enthüllt

Ein neues The Big Bang Theory-Spin-off schickt Nebenfiguren wie Stuart Bloom in ein chaotisches Multiversum. Jetzt gibt es neue Infos zur Serie wie den Startmonat und frische Bilder.

Nach dem Ende des Sitcom-Hits The Big Bang Theory und den mittlerweile zwei Ablegern Young Sheldon sowie Georgie & Mandy steht ein weiteres Spin-off aus dem Nerd-Universum langsam in den Startlöchern. Stuart Fails to Save the Universe stellt Nebenfiguren wie Stuart Bloom (Kevin Sussman) und Denise (Lauren Lapkus) in den Mittelpunkt einer abgefahrenen Science-Fiction-Story.

Im Rahmen der diesjährigen CCXP in Mexiko-Stadt wurden am Wochenende erste Bilder sowie der Streaming-Startmonat der Serie enthüllt.

Neue The Big Bang Theory-Serie startet in wenigen Monaten

Wie unter anderem Variety berichtet, soll Stuart Fails to Save the Universe im Juli bei dem Streaming-Dienst HBO Max starten. Auch wenn es noch nicht bestätigt ist, dürfte die Serie dann auch hierzulande in diesem Zeitraum verfügbar sein. Dazu gibt es ein paar Bilder aus dem TBBT-Ableger zu sehen, die ihr euch hier direkt anschauen könnt:

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In dem kommenden Spin-off muss Stuart die Realität wiederherstellen, nachdem er ein von Sheldon und Leonard entwickeltes Gerät zerstört hat. Dadurch ist eine Art Multiversums-Armageddon entstanden, in das Stuart, Denise, Bert Kibbler (Brian Posehn) und Barry Kripke (John Ross Bowie) eintauchen und bekannte Charaktere in alternativen Versionen treffen.



Im Gegensatz zum Sitcom-Konzept der Hauptserie wird Stuart Fails to Save the Universe ohne Lacher auf der Tonspur daherkommen. Die Serie wurde außerdem nicht im Studio, sondern an realen Locations gefilmt. Die neue Musik stammt von Komponistenlegende Danny Elfman, der vor allem für seine zahlreichen Arbeiten für Regisseur Tim Burton (Edward mit den Scherenhänden) bekannt ist.

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Neben den ersten Bildern aus der Serie wurde auch noch daszu Stuart Fails to Save the Universe veröffentlicht:

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Chuck Lorre, Zak Penn und Bill Prady sind als Co-Schöpfer für den neuen TBBT-Ableger verantwortlich.



Podcast: Die 15 besten Serien im April bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im April, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im April umfassen neben einer Rückkehr in die Welt von Stranger Things und der mit Spannung erwarteten finalen The Boys-Staffel auch düstere Horrorkost, das nächste Revival einer Kult-Sitcom sowie die Fortsetzung einer erschreckenden Sci-Fi-Dystopie.