Neue Bilder vom Avengers 5-Set teasen 80-jährigen Zeitsprung: Was steckt dahinter?

In diesem Jahr kommt ein brandneuer Avengers-Film auf uns zu, der nicht nur in der Gegenwart spielen wird. So viel deuten auch die neusten Bilder vom Nachdreh an.

Auf Marvel-Fans kommen dieses Jahr zwei große Blockbuster zu. Zum einen steht mit Spider-Man: Brand New Day der mittlerweile vierte Spidey-Streifen mit Tom Holland auf dem Programmplan. Zum anderen werden in Avengers 5: Doomsday erneut mehrere Superheld:innen für ein episches Team-up zusammengetrommelt.

Neuste Bilder von den Nachdrehs zum neuen Avengers-Film zeigen ein Londoner Setting mit Kulisse und Kostümen im Stil der 1940er- oder 50er-Jahre. Aber verrät uns das wirklich etwas neues über den Inhalt von Doomsday? Wir erklären euch, was genau dahinter steckt.

Captain America kehrt für Avengers 5 zurück – und steckt noch in der Vergangenheit

Wir erinnern uns: Avengers: Endgame endete damit, dass Captain America (Chris Evans) die mächtigen Infinity Stones an ihre ursprünglichen Locations zurückbringt. Danach entscheidet er sich jedoch, mit seiner großen Liebe Peggy Carter (Hayley Atwell) in der Vergangenheit zu verweilen, weshalb wir ihn in der Gegenwart von Endgame noch einmal als älteren Mann sehen. Ein erster Teaser-Trailer zu Avengers 5 bestätigte bereits die Rückkehr von Cap (als junger Mann in Gestalt von Evans) mit einem Video, das immer noch sehr nach seinem Zuhause in den 40ern oder 50ern aussieht.

Hier der Avengers 5-Teaser mit Captain America:

Avengers: Doomsday - Teaser Trailer (English) HD

Bedeutet das, es gibt nur einen Flashback in die etwa 80 Jahre zurückliegende Vergangenheit? Oder kehrt Captain America durch weiteren Zeitreiseschabernack in die heutige Gegenwart zurück, um sich dem großen Kampf gegen Doctor Doom (Robert Downey Jr.) anzuschließen? Das erfahren wir spätestens zum Filmstart am 16. Dezember dieses Jahres.

Avengers: Doomsday wird ein riesiges Marvel-Sammelsurium

Anthony und Joe Russo schufen mit Avengers: Endgame den zweiterfolgreichsten Film aller Zeiten und haben mit Avengers: Doomsday nicht weniger episches vor. Über die Story ist bisher hauptsächlich bekannt, dass sich Mitglieder der Superheld:innentruppe Avengers mit den X-Men-Mutant:innen und den Fantastic Four aus First Steps zusammentun, um gegen den diabolischen Superschurken Doctor Doom anzutreten. Dazu gehören neben Captain America unter anderem:



Mit Avengers: Doomsday befinden wir uns dann mitten in Phase Sechs des Marvel Cinematic Universe. Abgeschlossen wird diese ein Jahr später im großen Showdown mit Avengers 6: Secret Wars (US-Kinostart: 17. Dezember 2027).