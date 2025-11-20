Neue Bilder zu Christopher Nolans Abenteuer-Epos enthüllen einige der größten Stars in Die Odyssee

Das britische Empire Magazine veröffentlicht einen Hintergrundbericht zu Christopher Nolans kommendem Abenteuer-Epos Die Odyssee. Dabei gibt es auch einige neue Bilder mit den Stars zu sehen.

Mit Die Odyssee bringt Meisterregisseur Christopher Nolan nächstes Jahr den vielleicht größten Blockbuster 2026 in die Kinos. Mit einem gewaltigen Cast und komplett in epischen IMAX-Bildern gefilmt erzählt er die klassische Sage des griechischen Dichters Homer über den Helden Odysseus neu.

Aktuell veröffentlicht die britische Filmzeitschrift Empire verschiedene Schnipsel aus einem größeren Hintergrundbericht zu Nolans neuem Film. Dadurch gibt es jetzt auch neue Bilder zu Die Odyssee zu sehen, die unter anderem Stars wie Zendaya (Euphoria) und Robert Pattinson (Tenet) in ihren Rollen enthüllen.

Neue Bilder aus Christopher Nolans Odyssee-Verfilmung zeigen erstmals einige Stars

Nachdem frische Eindrücke zu Nolans kommendem Epos bereits das legendäre Trojanische Pferd und Spider-Man-Star Tom Holland in voller Pracht enthüllt haben, sind jetzt weitere neue Fotos aus dem Empire-Bericht im Netz gelandet.

Hier seht ihr die Bilder mit Pattinson als Antinous, Zendaya als Athena und Hauptdarsteller Matt Damon (Die Bourne Identität) als Odysseus:

In einem anderen Post mehrerer Bilder ist auch noch John Leguizamo (Der Mandant) als Eumaeus zu sehen:

Wann startet Die Odyssee von Christopher Nolan im Kino?

Deutsche Nolan-Fans müssen sich noch bis zum 16. Juli 2026 gedulden. Dann startet Die Odyssee hierzulande auf der großen Leinwand. Neben Damon, Zendaya, Pattinson, Leguizamo und Holland gehören unter anderem noch Mia Goth (Frankenstein), Jon Bernthal (Wind River), Charlize Theron (Mad Max: Fury Road), Lupita Nyong'o (Wir) und Samantha Morton (The Whale) zum Cast des neuen Nolan-Blockbusters.

Nach Homers Ilias-Geschichte über den Trojanischen Krieg schildert die Odyssee die anschließende Heimreise von König Odysseus nach Ithaka. Auf dem Weg zurück zu seiner Familie muss er viele gefährliche Abenteuer überleben. Dabei trifft er beispielsweise auf Zyklopen, Nymphen und andere Ungeheuer. Auch die griechischen Götter sollen in Nolans Odyssee eine Rolle spielen.