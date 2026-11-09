Neue Blockbuster-Fortsetzung übertrifft Prognosen: 90 % Kritikerlob und Platz 1 in den Charts für Godzilla Minus Zero

Godzilla Minus Zero hat die US-Kino-Charts erobert und die Einspiel-Prognosen übertroffen. Moviepilot erklärt, warum der Erfolg des 39. Godzilla-Films so beeindruckt.

Wir betreiben hier bei Moviepilot keinen Ageism, aber zumindest auf dem Papier ist Godzilla etwas in die Jahre gekommen. Seinen ersten Landgang hatte er bereits 1954, seitdem wütet die atomare Echse auf beiden Seiten des Pazifiks – in Tohos Orginalreihe und im MonsterVerse aus Hollywood. Leise wird der König der Kaiju trotzdem nicht.

Vergangene Woche ist sein insgesamt 39. Live-Action-Film weltweit gestartet und zertrampelt die Kinokassen. Godzilla Minus Zero heißt der Blockbuster, und beeindruckt in den USA mit einem Einspielergebnis von 31,6 Millionen Dollar am ersten Wochenende, während das deutsche Publikum noch etwas zögerlicher in das Sequel des Oscar-Films Godzilla Minus One geht. Teil 3 scheint angesichts der Zahlen so gut wie sicher.

Godzilla Minus Zero hat weltweit über 60 Millionen Dollar eingespielt – ein Vielfaches des Budgets

Godzilla Minus Zero spielt zwei Jahre nach Minus One und erzählt von einer neuen Gefahr, die das gerade im Wiederaufbau begriffene Japan heimsucht. Dass der 34. Film der Toho-Reihe ein Erfolg werden würde, war auch schon letzte Woche klar, als die Box Office-Experten allein für die USA einen Start von 25 bis 30 Millionen Dollar prognostizierten. Am Ende wurden es sogar 31,6 Millionen. Damit setzte sich der Monsterfilm auf Platz 1 der nordamerikanischen Kino-Charts, noch vor der Dr. Seuss-Verfilmung Der Kater mit Hut. Das ist eine beeindruckende Leistung für einen nicht-englischsprachigen Film, der über den Bruchteil des Budgets eines normalen Hollywood-Blockbusters verfügt.

Godzilla Minus Zero hat ...

weltweit 63 Millionen Dollar eingespielt, bei einem geschätzten Budget von unter 20 Mio. (via Hollywood Reporter ).

). das US-Startwochenende von Minus One (11,4 Mio.) weit übertroffen.

das laut Rotten Tomatoes zweitbeste nicht-englischsprachige Startwochenende für einen Live-Action-Film in den USA hingelegt (hinter dem auf Aramäisch gedrehten Die Passion Christi von Mel Gibson).

Anders als in den USA oder Japan hat es Godzilla in Deutschland nicht auf Platz 1 der Charts geschafft. Hier haben (inkl. Preview) etwa 57.500 Zuschauende ein Ticket gelöst, wie der Branchendienst Spot meldet. Auf Platz 1 rangiert weiter Der perfekte Urlaub mit mittlerweile 1,4 Mio. verkauften Tickets.

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Der nächste Godzilla-Film kommt im März

Anders als die letzten MonsterVerse-Filme waren sowohl Godzilla Minus One als auch die Fortsetzung Minus Zero Kritikerlieblinge. Bei Rotten Tomatoes halten die beiden jeweils einen Durchschnitt von 99 und 90 Prozent. Ob der Kritiker- und Publikumserfolg die Bestellung eines dritten Minus-Films anregt, steht noch nicht offiziell fest. Regisseur Takashi Yamazaki, der die beiden Filme nicht nur geschrieben hat, sondern bei den visuellen Effekten federführend ist, zeigte sich auf der Pressetour offen (via THR ):

Ich würde sagen, dass die Chancen derzeit bei etwa fünfzig zu fünfzig stehen. Ich bin mit dem aktuellen Ende, das wir haben, ziemlich zufrieden und glücklich. Davon abgesehen würde es mich allerdings schon etwas traurig stimmen, sollte Godzilla Minus Zero mein letzter Godzilla-Film sein.

Der nächste Godzilla-Film kommt erstmal aus Hollywood. Godzilla x Kong: Supernova mit Kaitlyn Dever, Dan Stevens und dem verstorbenen Sam Neill startet am 25. März 2027 in den deutschen Kinos.

Bis zur Verkündung eines möglichen Sequels durch Toho kann es jedoch noch etwas dauern. Minus Zero wurde knapp ein Jahr nach dem Start angekündigt.