Neue Blue Bloods-Serie bringt den nächsten Original-Star zurück: Fans kennen ihn aus allen 14 Staffeln

Blue Bloods-Fans dürfen sich auf den nächsten Rückkehrer in der neuen Spin-off-Serie Boston Blue freuen. Donnie Wahlberg selbst verkündete die Nachricht.

Blue Bloods - Crime Scene New York ist nach 14 Staffeln zu Ende gegangen, doch das beliebte Serienuniversum lebt in dem neuen Spin-off Boston Blue weiter. Dieses dreht sich um Donnie Wahlbergs Dannie Reagan, der bei der Bostoner Polizei in brandneue Fälle verwickelt wird. Nachdem bereits seine Blue Bloods-Schwester Bridget Moynahan im Spin-off zurückgekehrt ist, dürfen sich Fans nun auf ein weiteres bekanntes Gesicht freuen.

Blue Bloods-Star Len Cariou kehrt in Boston Blue zurück

Wie TVLine berichtet, enthüllte Donnie Wahlberg die frohe Kunde selbst bei einem Television Critics Association-Panel. Demnach wird Len Cariou in einer kommenden Folge von Boston Blue auftauchen. Der Schauspieler war in Blue Bloods in einer wiederkehrenden Rolle als Dannys Großvater Henry Reagan zu sehen. Er hatte Auftritte in allen 14 Staffeln der Hauptserie.

Cariou wird in Folge 13 von Boston Blue zu sehen sein. Bridget Moynahan wird hingegen in Folge 17 erneut als Erin Reagan zurückkehren. Auch Marisa Ramirez soll noch einmal als Maria Baez auftauchen. Laut TVLine könnte sie in Episode 15 zu sehen sein.

Ob weitere originale Blue Bloods-Stars in der Serie zurückkehren werden, bleibt abzuwarten. Tom Selleck äußerte sich zuletzt unsicher, ob er sich einen Gastauftritt in Boston Blue vorstellen könne.

Boston Blue kommt noch 2026 nach Deutschland

Die 1. Staffel von Boston Blue läuft aktuell in den USA. Neue Folgen erscheinen dort immer Freitags auf dem gleichen Sendeplatz wie damals Blue Bloods bei CBS. Die Spin-off-Serie soll noch 2026 nach Deutschland kommen und dann bei Sky und WOW im Streaming-Abo zu sehen sein. Ein genaues Datum wurde noch nicht bekanntgegeben.

Neben Donnie Wahlberg und den Blue Bloods-Rückkehrer:innen sind in Boston Blue unter anderem Sonequa Martin-Green (Star Trek: Discovery), Maggie Lawson (Psych), Marcus Scribner (Black-ish), Gloria Reuben (Emergency Room) und Ernie Hudson (Quantum Leap) zu sehen.

