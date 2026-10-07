Bully ist bei LOL raus, aber noch diesen Monat könnt ihr ihn in seiner neuen Show sehen

Gerade kam die Meldung, dass Bully den Prime-Hit LOL ab Staffel 8 nicht mehr moderieren wird. Hier erfahrt ihr, welche neue Show Fans des Komikers dafür Ende Oktober schauen können.

Wenn LOL: Last One Laughing nächstes Jahr mit Staffel 8 bei Amazon Prime zurückkehrt, wird der Streaming-Hit mit einer deutlichen Änderung daherkommen. Wie gerade enthüllt wurde, steigt Michael "Bully" Herbig als langjähriger Host des Formats aus. Carolin Kebekus wird an seiner Stelle die neue LOL-Gastgeberin.

Wer auf Bully nicht verzichten kann, darf sich dafür noch im Oktober auf eine neue Live-Show mit dem Comedian freuen. Genau genommen handelt es sich um die Aufzeichnung eines einmaligen Events mit Bully, das schon im September stattgefunden hat.

RTL strahlt Ende Oktober ein aufgezeichnetes Live-Event von Bully aus

Am 10. September 2026 trat Bully ohne vorgefertigtes Programm alleine in der Münchner Olympiahalle vor rund 10.000 Menschen auf. Das Live-Event ging aus einer Wette zwischen ihm und LOL-Produzent Otto Steiner hervor, der sich sicher war, Bully könnte die Location auch ohne Programm vollmachen.

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Das Resultat mit dem Titel Bully - Leider Live! Garantiert ohne Programm ging erfolgreich über die Bühne und wurde für alle aufgezeichnet, die an dem Abend nicht vor Ort dabei sein konnten. RTL strahlt die Aufzeichnung der Live-Show nun am 29. Oktober 2026 um 20:15 Uhr im deutschen Free-TV aus. Davor wird das Event bereits im Stream bei RTL+ abrufbar sein.

Wann startet LOL Staffel 8 bei Amazon Prime?

Ein konkretes Startdatum für die neue LOL-Season ohne Bully ist noch nicht bekannt. Bislang ist nur klar, dass die neuen Folgen an Ostern 2027 Premiere feiern sollen. Wir halten euch mit Details zu LOL Staffel 8 auf dem Laufenden.

Podcast über LOL: Die Stärken und Schwächen der deutschen Amazon-Serie

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In dieser Ausgabe des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber erklären Moviepilot-Chefredakteurin Jenny Jecke und ich, was den Reiz der Show ausmacht, teilen Lieblingsmomente und diskutieren über die Schwächen von LOL.