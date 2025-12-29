Neue Casting-Gerüchte zur Action-Fortsetzung Heat 2: Adolescence-Star Stephen Graham soll zum hochkarätigen Cast gehören

Mit Stephen Graham könnte das Action-Trio aus Heat nun komplett sein. Gerüchten zufolge soll er neben Leonardo DiCaprio und Christian Bale in Michaels Manns langgeplantem Sequel mitspielen.

Vielen dürfte Stephen Graham aus der gefeierten Netflix-Miniserie Adolescence bekannt sein, die auch bei unserem Ranking der besten Serien 2025 ganz vorne mit dabei ist. Für seine Rolle als Vater eines des Mordes beschuldigten Jungen, wurde er mit dem Emmy ausgezeichnet. Nun soll er Gerüchten zufolge auch im heißersehnten Action-Sequel Heat 2 mitspielen. Laut Nexus Point News soll Graham darin den ikonischen Bösewicht Neil McCauley verkörpern. Dieser wurde im Originalfilm von 1996 von Robert De Niro gespielt.

Adolescence-Star Stephen Graham neben DiCaprio und Bale in Heat 2?

Sollten die Gerüchte stimmen, würde Graham Teil eines bislang hochkarätigen Ensembles werden. Leonardo DiCaprio und Christian Bale seien ebenfalls im Gesprächen für die Hauptrollen. DiCaprio könnte Chris Shiherlis (Val Kilmer) übernehmen, während Bale angeblich als Vincent Hanna (Al Pacino) vorgesehen ist. Auch Austin Butler, Adam Driver und Bradley Cooper werden mit dem Projekt in Verbindung gebracht. Offiziell bestätigt wurde bislang keiner der Schauspieler.

Sicher ist, das Drehbuch zu Heat 2 stammt erneut von Michael Mann und basiert auf seinem mit Co-Autorin Meg Gardiner verfassten gleichnamigen Roman aus dem Jahr 2022. Die Geschichte fungiert sowohl als Prequel als auch als Sequel zum Originalfilm. Mann wird nicht nur Regie führen, sondern den Film auch gemeinsam mit Jerry Bruckheimer, Scott Stuber und Nick Nesbitt produzieren. Entwickelt wird das Projekt aktuell bei Amazon MGM.

Action-Fortsetzung: Wann startet Heat 2 im Kino?

Da das Projekt offiziell in Arbeit ist und die Casting-Anfragen zu laufen scheinen, könnten schon nächstes Jahr die Dreharbeiten beginnen. Damit wäre ein Kinostart 2027 oder 2028 realistisch.

Zuvor werdet ihr Graham wohl in Florian Zellers Thriller Bunker sehen können. Aktuell läuft die Produktion mit einem ebenfalls hochkarätigen Cast rund um Javier Bardem, Penelope und Patrick Schwarzenegger.

