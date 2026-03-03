Neue deutsche Serie erobert Netflix: Sie wird sogar Bridgerton und The Night Agent gefährlich

In den Netflix-Charts verteidigen jetzt schon seit einer Weile die beiden Serien Bridgerton und The Night Agent die Spitzenpositionen. Ausgerechnet eine deutsche Serie startet jetzt die große Aufholjagd.

Seit Wochen sind sowohl Bridgerton als auch The Night Agent nicht mehr aus den Serien-Charts bei Netflix wegzudenken. Gerade mit dem Erscheinen des zweiten Teils der vierten Staffel von Bridgerton konnte die Serie schnell wieder die Spitzenposition erobern. Ausgerechnet eine deutsche Serie mit dem auf den ersten Blick etwas sperrig wirkenden Titel Kacken an der Havel wird jetzt zur großen Konkurrenz für die beiden Serien.

Kacken an der Havel kämpft um die Spitzenpositionen in den Netflix-Charts

In der Serie Kacken an der Havel von Schauspieler Dimitrij Schaad und seinem Bruder Alex Schaad geht es um den erfolglosen Berliner Rapper Toni, der nach dem Tod seiner Mutter in die Kleinstadt Kacken an der Havel in Ostdeutschland zurückkehrt. Doch ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt tritt ein Plattenlabel mit ihm in Kontakt, da sie ihn unter Vertrag nehmen möchten. Jetzt muss er in Kacken dringend einen neuen Song produzieren, damit der Deal zustande kommt.

Vergangene Woche ist die Serie auf Netflix gestartet und jetzt kämpft sie bereits um die Top-Positionen der Serien-Charts. Derzeit befindet sie sich noch auf Platz 3, knapp hinter Bridgerton und The Night Agent.

Das ist die aktuelle Serien-Top-10 bei Netflix (Stand: 3. März 2026)

Wer spielt alles mit in Kacken an der Havel?

Toni selbst wird von dem Rapper "Fatoni" verkörpert, der mit bürgerlichem Namen Anton Schneider heißt. Auch Jördis Triebel (Dark), Veronica Ferres (Saphirblau), Sky Arndt und Taneshia Abt (Spieleabend) sind in weiteren Rollen vertreten.

Podcast: Die 15 besten Serien im März bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im März, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

Die 15 Highlights im März umfassen neben der ersten Serienfortsetzung zu Yellowstone sowie neuen Staffeln von One Piece und Daredevil auch düsteren Netflix-Horror, die Rückkehr einer der aktuell besten Sci-Fi-Serien sowie Krimi-Abenteuer mit Sherlock Holmes.