Sie ist die neue Ermittlerin beim Tatort: Deshalb wollte Schauspielerin Rosalie Thomass die Rolle um jeden Preis haben

Der Tatort hat ab heute eine neue Ermittlerin. Warum Schauspielerin Rosalie Thomass direkt wusste, dass die Rolle perfekt für sie ist, erfahrt ihr hier.

Wer am Sonntagabend wie gewohnt im Ersten einschaltet, wird diesmal ein neues Gesicht zu sehen bekommen. In Tatort: Gottesgarten lernen wir eine brandneue Kriminalhauptkommissarin kennen. Weshalb Schauspielerin Rosalie Thomass die Rolle unbedingt haben wollte, erfahrt ihr hier.

Schauspielerin durfte neue Tatort-Rolle mitgestalten: So tickt Kriminalhauptkommissarin Emilia Rathgeber

Der Tatort aus Franken darf sich ab Sonntag, den 25. Oktober 2026, auf eine völlig neue Rolle freuen. Schauspielerin Rosalie Thomass, die bereits in zahlreichen deutschen Produktionen zu sehen war, verkörpert ab sofort die Kriminalhauptkommissarin Emilia Rathgeber. Im Interview mit dem br kam zur Sprache, dass die 39-jährige Darstellerin ihre Figur gemeinsam mit dem Drehbuchautor und der Redaktion gestalten durfte.

Fans dürfen sich demnach auf eine Polizistin mit "Gerechtigkeitssinn" und "Menschenkenntnis" freuen, deren "Emotionalität ihr andererseits bei ihrer Arbeit auch mal im Weg stehen könne". Die Schauspielerin genießt besonders, dass es sich um eine "vielschichtige, interessante Frauenfigur" handle, die "Emotion und Sinnlichkeit" mitbringe. Vor allem gefalle ihr, dass die Rolle Ecken und Kanten habe und sich auch mal selbst im Weg stehe.

Hättet ihr es gewusst? Das ist die Wahrheit hinter den berühmten Tatort-Augen

Neue Tatort-Schauspielerin verrät: Deshalb wollte sie die Rolle unbedingt haben

Rosalie Thomass verrät, dass ein Detail beim Casting dafür gesorgt habe, dass sie das Rollenangebot angenommen hat: Die perfekte Chemie zwischen ihr und Drehpartner Fabian Hinrichs, der seit 2015 den Kommissar Felix Voss spielt.

Die neue Schauspielerin verstand sich auf Anhieb mit dem Tatort-Urgestein: "Ich wusste einfach, dass Fabian und ich sehr gut miteinander arbeiten werden können, was ja nicht ganz unwichtig ist, für eine solche – im besten Falle – Langzeitbeziehung." Wir sind gespannt, wie viele Filme das neue Duo zusammen drehen wird.