Neue Fallout-Serie kommt zu Amazon Prime – mit dem Konzept haben Fans allerdings nicht gerechnet

Das Fallout-Universum bei Amazon Prime wächst um eine neue Serie. Es handelt sich allerdings um kein klassisches Spin-off zu der beliebten Videospielverfilmung.

Mit Fallout hat Amazon Prime einen richtigen Hit gelandet. Nicht nur zeigen sich viele Fans der Videospielvorlage sehr zufrieden mit der Umsetzung. Auch zahlenmäßig scheint es zu stimmen. Zumindest investiert der Streamer fleißig in den Ausbau des endzeitlichen Sci-Fi-Universums – aktuell etwa mit einer 2. Staffel von Fallout.

Das ist noch lange nicht alles. Schon vor dem Start der 2. Staffel bestellte Amazon Prime eine 3. Staffel der gefragten Serien und hat jetzt auch den ersten Ableger in Auftrag gegeben. Mit einer traditionellen Spin-off-Serie über eine vertraute Figur haben wir es hierbei allerdings nicht zu tun. Stattdessen kommt eine Reality-Show.

Vor Fallout Staffel 3 kommt eine Reality-Show zu Amazon

Fallout Shelter ist der Titel der neuen Fallout-Serie, die von Amazon Prime im Zuge einer Pressemitteilung angekündigt wurde. In zehn Episoden lernen wir diverse Kandidat:innen kennen, die in verschiedenen Aufgaben gegeneinander antreten, um am Ende einen Geldpreis zu gewinnen. Konkret wird das Konzept wie folgt umschrieben:

Fallout Shelter spielt in den bombensicheren Vaults von Vault-Tec und versetzt eine vielfältige Gruppe von Teilnehmenden in eine fesselnde Welt voller Risiken, die vom typischen schwarzen Humor, Retro-Futurismus und postapokalyptischen Überlebensgeschichten der Spiele inspiriert ist.

Weiter heißt es:

In einer Reihe von immer schwieriger werdenden Herausforderungen, strategischen Dilemmata und moralischen Entscheidungen müssen die Teilnehmenden ihren Einfallsreichtum, ihre Teamfähigkeit und ihre Belastbarkeit unter Beweis stellen, während sie um Sicherheit, Macht und letztendlich einen riesigen Geldpreis gegeneinander antreten.

Die Challenges sollen ihren Fokus dabei auf soziale und psychologische Aspekte legen und dem Tonfall des Franchise treu bleiben.

Amazon wählt mit Fallout Shelter den Squid Game-Weg

Fallout ist nicht die erste fiktionale Serie, die eine Reality-Show hervorgebracht hat. Das bekannteste Beispiel in jüngerer Vergangenheit dürfte der Netflix-Überflieger Squid Game sein, der von tödlichen Spielen erzählt, die Fans später in Squid Game: The Challenge selbst erleben konnten – allerdings ohne den tödlichen Aspekt.

Tatsächlich steckt mit dem Studio Lambert sogar dieselbe Produktionsfirma hinter Fallout Shelter wie bei Squid Game: The Challenge. Weiterhin beteiligt sind Kilter Films, die von Jonathan Nolan und Lisa Joy geleitet wird und die Hauptserie produziert. Nicht fehlen darf außerdem Bethesda, das Studio hinter der Videospielvorlage.

Wann Fallout Shelter seine Premiere bei Amazon Prime feiert, steht noch nicht fest. Es ist jedoch davon auszugehen, dass das Format noch vor Staffel 3 an den Start geht.