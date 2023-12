Neue Folgen von NCIS: Für Staffel 21 gibt es jetzt schon schlechte Nachrichten

Kürzlich lief auf Sat. 1 das Finale der 20. NCIS-Staffel. Aber wann werden neue Folgen von NCIS zu sehen sein? Fans des Krimi-Kults werden leider noch lange auf einen deutschen Start warten müssen.

Wann kommen die neuen Folgen von NCIS Staffel 21 bei Sat.1?

Navy CIS gibt es seit über 20 Jahren, was machen da schon ein paar Monate aus? Jede Menge, wenn es nach den leidenschaftlichen Fans der Krimi-Serie geht. Kürzlich war das Finale der 20. Staffel im TV zu sehen.

Wie unter anderem das People Magazine berichtet, wird die 21. Staffel von NCIS erst ab dem 12. Februar 2024 auf dem US-Sender CBS ausgestrahlt. Zwischen US-Premiere und deutschem TV-Start liegen in der Regel drei bis vier Monate. Wir rechnen daher hierzulande nicht vor Mai 2024 mit einer Veröffentlichung.

Grund für die lange Wartezeit ist der Hollywood-Doppelstreik, der unzählige Produktionen massiv verzögerte. Um fairere Verdienstbedingungen zu erstreiken, ließen Autor:innen und Schauspieler:innen ihre Set-Arbeit für mehrere Monate ruhen.

Wer nicht auf die neuen Folgen von NCIS warten will, kann sich durch ein Spin-off trösten lassen. In der Zwischenzeit soll nämlich NCIS: Sydney in Deutschland erscheinen. Hoffentlich wird der australische Ableger Fans mit spannenden Fällen trösten, bis NCIS Staffel 21 bei Sat.1 anläuft.



