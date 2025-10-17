Das erfolgreichste Horror-Universum aller Zeiten geht weiter: Meilenstein für neue Fortsetzung ist erreicht

Mit einem Horrorfilm von 2013 wurde das finanziell erfolgreichste Horror-Franchise der Gegenwart begründet. Jetzt hat die Produktion einer weiteren Fortsetzung aus dem Universum begonnen.

Mit Conjuring – Die Heimsuchung hat Saw-Regisseur James Wan einen Film gedreht, der zum Auftakt des erfolgreichsten Horror-Franchise unserer Zeit geworden ist. Bis heute besteht die Reihe aus zehn Filmen und selbst nach dem diesjährigen Finale der Hauptreihe ist ein Ende nicht in Sicht. Wie mittlerweile feststeht, befindet sich die Fortsetzung zu einem Ableger des Franchises von 2019 jetzt in Produktion.

Lloronas Fluch 2 wird aktuell in gedreht

Wie der Hollywood Reporter exklusiv berichtet, haben die Dreharbeiten zum Sequel von Lloronas Fluch kürzlich im amerikanischen Buffalo begonnen. Zum bekannten Cast gehören bis jetzt Jay Hernandez (Hostel), Monica Raymund (Chicago Fire), Edy Ganem (Devious Maids), Martín Fajardo, Acston Luca Porto, Avie Porto und Raymond Cruz, der in seiner Rolle als Rafael Olvera aus dem Vorgänger zurückkehrt.

Hier könnt ihr nochmal den Trailer zum ersten Lloronas Fluch schauen:

Lloronas Fluch - Trailer (Deutsch) HD

Der Vorgänger spielt im Los Angeles des Jahres 1973, wo die Sozialarbeiterin Anna Garcia (Linda Cardellini) als Mutter von zwei Kindern in einen Fall gezogen wird, der mit einer mexikanischen, übernatürlichen Sage zusammenhängt. Schnell stellt sich heraus, dass die Geistererscheinung der sogenannten La Llorona, also weinenden Frau, nicht so eingebildet ist wie anfangs gedacht.

Das Sequel soll sich laut dem Hollywood Reporter um die Rückkehr dieser bösen Erscheinung drehen, durch die eine zerrüttete Familie dazu gezwungen wird, sich ihrer Vergangenheit zu stellen und sich mit ihrem entfremdeten Großvater zusammenzuschließen.

Das sind alle Filme aus dem gewaltigen Conjuring-Universum

Bis 2025 besteht die Conjuring-Reihe aus folgenden Filmen:

Während Conjuring, Annabelle und The Nun den Kern des Franchise bilden, gehören Wolves at the Door und Lloronas Fluch zum erweiterten Kreis des Conjuring-Universums.

Ein Kinostart für Lloronas Fluch 2 steht noch nicht fest. Wir rechnen mit einem Release im Spätjahr 2026 oder irgendwann 2027.