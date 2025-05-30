Der neuste Herr der Ringe-Film kommt noch diesen Monat zu Netflix

Der Herr der Ringe-Fans dürfen sich freuen. Der neueste Ableger der Mittelerde-Saga feiert noch im Juni seine Netflix-Premiere, nachdem er 2024 im Kino lief.

Aktuell laufen die Vorbereitungen für die Produktion von The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum. Der nächste Realfilm aus dem Herr der Ringe-Universum soll nächstes Jahr starten. Fans der Reihe wissen jedoch, dass es sich nicht um das einzige neue Projekt handelt. Erst im Dezember 2024 kam ein ungewöhnlicher Herr der Ringe-Film ins Kino.

Die Rede ist von Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim. Hierbei handelt es sich um eine animierte Mittelerde-Auskopplung, die rund 200 Jahre vor dem Ringfund durch Bilbo Beutlin auf der Timeline angesiedelt ist. Wir tauchen also in ein vergangenes Kapitel des Fantasy-Franchise ein und erfahren mehr über die Geschichte von Rohan.

Neuer Herr der Ringe-Film erzählt aus Rohans Vergangenheit

Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim rückt eine Figur ins Rampenlicht, die wir bisher in keinem Film des Fantasy-Franchise gesehen haben: Héra, die Tochter von Helm Hammerhand, seines Zeichens König von Rohan. Héra stürzt sich unerschrocken in jedes Abenteuer. Doch auf einmal ziehen düstere Wolken über ihrer Heimat auf.



Hier könnt ihr den Trailer zu Die Schlacht der Rohirrim schauen:

Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim - Trailer (Deutsch) HD

Nach einem tragischen Todesfall haben es die Dunländer auf Rohan abgesehen und König Hammerhand sieht sich gezwungen, sein Volk zu verteidigen. Wie später auch in Der Herr der Ringe: Die zwei Türme gelangen wir somit zur Hornburg in der Bergschlucht von Helms Klamm, die von einer mächtigen Verteidigungsmauer umgeben ist.

Was folgt, ist eine gigantische Schlacht mit Schwertkämpfen und Belagerungstürmen, die nicht selten wie die Anime-Version des zweiten Herr der Ringe-Films wirkt. Inszeniert wurde das Spektakel von Kenji Kamiyama, der zuvor an gefeierten Serien wie Ghost in the Shell: Stand Alone Complex und Blade Runner: Black Lotus gearbeitet hat.

Die Schlacht der Rohirrim ist durch und durch ein Anime, was bei einigen Fans der Live-Action-Verfilmungen für Irritation sorgen könnte. Ihr müsst euch definitiv auf den Stil des Films einlassen. Wenn euch das gelingt, erwartet euch ein 134-minütiges Epos, das nicht nur mit jeder Menge Action, sondern auch großen Gefühlen punktet.

Wann und wo kann man Die Schlacht der Rohirrim streamen?

Nachdem Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim im Dezember 2024 ins Kino kam, steht er derzeit bei den üblichen Streaming-Diensten zum Kaufen und Leihen bereit. Am 27. Juni 2026 kommt er zu Netflix, wo er sich zu der ebenfalls frisch aufgenommenen Originaltrilogie von Peter Jackson gesellen kann.



Dieser Artikel erschien erstmals 2025 bei Moviepilot, als der Film erstmals zu WOW kam. Wir haben ihn für euch aktualisiert.