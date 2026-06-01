Neue Hinweise für Avengers 5: Fans rätseln über mysteriöse Posts der Russo-Brüder

Die Avengers-Regisseure Joe und Anthony Russo heizen die Gerüchteküche für den kommenden Avengers: Doomsday an. Auf Instagram posten sie mysteriöse Bilder und sorgen für Diskussionen.

Im Dezember startet mit Avengers 5: Doomsday das am heißesten erwartete Marvel-Projekt seit Langem. Nachdem ein neuer Trailer Robert Downey Jr. als Doctor Doom enthüllte und Fan-Träume über Captain America erfüllte, gibt es nun weitere Hinweise auf die Fortsetzung: Joe Russo und Anthony Russo teilten mysteriöse Bilder mit ihren Fans.

Die Russo-Brüder teilen Hinweise zu Avengers 5: Doomsday

Auf ihrem Instagram -Kanal teilten die Brüder vor ihrem Auftritt bei der Londoner SXSW Convention Hinweise auf ihren kommenden Film. Die Bilder zeigten zunächst bloß grüne Farbe, dann den Ausschnitt einer Form und schließlich ein komplettes Symbol, das Fans als Flagge Latveriens identifizierten, einem fiktionalen Staat, der in den Marvel-Comics eine Schlüsselrolle spielt.

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Wie unter anderem Screenrant bestätigt, repräsentiert das Symbol Latverien einen fiktionales Land zwischen Ungarn, Rumänien und Serbien. In den Marvel-Comics befreit Doctor Doom (im kommenden Film gespielt von Robert Downey Jr.) das Land von der Herrschaft eines Barons, um seine Familie zu rächen. Dann übernimmt er die volle Kontrolle über Latverien und nutzt das Land zum Aufbau seiner Roboter-Armee, den sogenannten “Servo-Guards”. Die Flagge zeigt den ikonischen Helm von Doctor Doom.

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Fans reagieren unschlüssig auf den Avengers 5-Hinweis

Vielen Fans auf X und Instagram war sofort klar, wofür das Symbol steht. Die meisten erkennen in dem Post die Ankündigung für einen neuen Trailer bei der Convention am 2. Juni – andere echauffieren sich über die Qualität des Grafikdesigns. Ein User auf Reddit liest aus der leicht verzerrten Maske sogar den Hinweis auf eine Verbindung zum von Tom Hiddleston gespielten Gott Loki, der ebenfalls in Avengers 5 zurückkehren soll.

Ob neuer Trailer oder nicht – die Russos verstehen sich darauf, ihren neuen Super-Bösewicht mit rätselhaften Postings gebührend aufzubauen. Ab dem 16. Dezember wissen wir dann mehr: Ab dann können Fans Avengers: Doomsday im Kino erleben.