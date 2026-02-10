Neue Horror-Mystery-Serie: House of Yang ist perfekt für alle Fans von Dark und Spuk in Hill House

Wenn ihr alle Staffeln von Dark schon mehrmals durchgeschaut habt und auf der Suche nach der nächsten Mystery-Horror-Serie seid, solltet ihr unbedingt einen Blick in House of Yang werfen.

Von Oderbruch bis Kohlrabenschwarz: Spannende Mystery-Stoffe mit Horror-Einschlag sind in der deutschen Serienlandschaft gar nicht so rar gesät, wie man meinen könnte, wenn man einen vergleichenden Blick auf die Leinwand wirft. Wo sich derartige Genre-Kost im Kino schwertut, sprießen im Fernsehen mehr und mehr vielversprechende Produktionen aus dem Boden – nicht zuletzt befeuert durch Dark.

Die deutsche Netflix-Serie bewegt sich mit ihren Rätseln und Zeitlinien für viele Fans auf Lost-Niveau und konnte auch international große Anerkennung finden. Doch was tun, wenn ihr alle Staffeln mehrmals durchgebingt habt? Keine Panik, auf der Berlinale 2026 stellt sich eure nächste Mystery-Horror-Obsession vor: House of Yang entführt tief in den Schwarzwald und erzählt von einem doppelten Verschwinden.

Mystery-Horror-Serie auf der Berlinale: House of Yang gräbt ein Trauma auf drei Zeitebenen aus

Niemals will Jessie (Elisa Hofmann) wieder einen Fuß in das Haus ihrer Eltern setzen. Nachdem diese gestorben sind, steht jedoch die Frage im Raum, was mit dem Erbe passiert. Bedrohlich und schweigend sitzt das Haus in einer verborgenen Ecke des Schwarzwalds, umgeben von hohen Bäumen, und fordert vor dem Verkauf die Rückkehr in die vier Wände ein, die grausame Erinnerungen bergen.

Für Jessies Tochter Mila (Purnima Grätz) könnte der Hausrundgang nicht aufregender sein, während es von Maklerseite heißt, dass frisch gestrichene Wände den Wert der ungewollten Immobilie erheblich steigern könnten. Jessie hingegen läuft bereits an der Türschwelle ein Schauer über den Rücken. Am liebsten würde sie direkt wieder Reißaus nehmen, doch ewig kann sie nicht vor ihrer Vergangenheit davonlaufen.

Um zu verstehen, was Jessie hier erlebt hat, müssen wir ins Jahr 1999 zurückspringen, wo wir nicht nur die junge Version der Protagonistin (Clara Jaschob) kennenlernen, sondern auch ihre Schwester Isabel (Xue Lili Pautze). Von der fehlt in der Gegenwart jegliche Spur. Sie weilt nicht mehr unter uns, sagt Jessie, obwohl offizielle Dokumente nie ihren Tod bestätigt haben. Es ist viel schlimmer: Sie ist einfach verschwunden.

Eben noch ist sie durch den Hausflur gerannt, ist in die Abstellkammer eingebogen und hat die Tür hinter sich zugeschlagen. Woran Jessie sich als Nächstes erinnern kann, ist, dass jene Tür plötzlich wie vom Erdboden verschluckt war. Das Zimmer und Isabel haben sich einfach in Luft aufgelöst – und dennoch kann sie die Präsenz ihrer kleinen Schwester spüren, als wäre sie auf einer metaphysischen Ebene mit dem Haus verschmolzen.

Damit ist der aufwühlende Grusel noch nicht zu Ende: Panisch tasten die Eltern wenige Minuten später die Wand ab, in der sich eigentlich eine Tür befinden sollte. Insgeheim wissen sie, was sich hinter dem Verschwinden verbirgt. Denn über ein halbes Jahrhundert zuvor ist schon einmal ein Mädchen in diesem Haus verschwunden. Und das bringt uns zur dritten Zeitlinie von House of Yang: Willkommen im Jahr 1945.

House of Yang nutzt Mystery und Horror zur Aufarbeitung einer düsteren Familiengeschichte

Serienschöpferin Stefanie Ren, die zuvor bei dem sechsteiligen Thriller-Drama A Thin Line als Headautorin fungierte, entwirft mit House of Yang ein unheimliches Porträt, das sich über drei Generationen einer deutsch-chinesischen Familie erstreckt. Die Genre-Elemente dienen als Brücke, um ein düsteres Trauma zu erschließen, das so lange totgeschwiegen wurde, bis es sich auf bitterste Weise wiederholt.

Abseits bewusst inszenierter Schockmomente, die mit filmischen Mitteln wie ruckartigen Kamerabewegungen arbeiten, sorgt der bohrende Blick in die Augen der Erwachsenen für die größte Gänsehaut. Denn die können nicht schweigen, nicht lügen, nichts verbergen. Sie wissen um das Ausmaß der Geschichte, sind aber in Angst und Ohnmacht gefangen, was sie zu Mitschuldigen in der Kette des Schweigens macht.

Gegen 180 Mitbewerber:innen konnte sich House of Yang vor zwei Jahren bei einem Ideenwettbewerb des SWR durchsetzen, der unter dem Motto "Tief im Südwesten" stand. Nach drei Episoden wird deutlich, was der große Reiz des Projekts war. House of Yang nutzt das doppelte Verschwinden, um herauszufinden, wie komplex der Prozess der Verdrängung ist, und findet als Antwort eine Geistergeschichte.

Spätestens an diesem Punkt entfernt sich die Serie von dem deutschen Genre-Titan Dark und bewegt sich mehr in Richtung der emotionalen Tauchgänge von Mike Flanagan. Der denkt etwa in seinen Netflix-Serien Spuk in Hill House und Spuk in Bly Manor durch die Ungewissheit des Grauens über Familienkonflikte und vererbte Traumata nach – und das stets mit einem Bewusstsein für den Ort des Geschehens.

Wie auch die Flanagan-Serien trägt House of Yang einen Ort im Titel und erforscht diesen aufmerksam, um herauszufinden, welche Beschaffenheit die Tapete hat, gegen die fassungslos geklopft wird. Obwohl die Episoden mit einer halben Stunde Laufzeit knapp bemessen sind, nimmt sich die Serie Zeit zum Verweilen, sodass man später in einem Zimmer tatsächlich alle drei Zeitebenen spüren kann.

Zum Weiterlesen: Sunny Dancer ist der erste Geheimtipp von der Berlinale

Wenn ihr auf düsteren Mystery-Horror-Geschichten steht, die Gefühle über Schocks einordnen, solltet ihr euch House of Yang definitiv auf die Merkliste packen. Die Serie wird vermutlich nicht den Schwall an Fantheorien wie Dark und Co. auslösen. Die Erzählung ist auf einer deutlich kleineren und persönlicheren Ebene angelegt. Das beunruhigende Gefühl, das sich schleichend aufbaut, zieht dennoch in den Bann.

House of Yang läuft auf der Berlinale 2026 und steht voraussichtlich ab Winter 2026 in der ARD-Mediathek als Stream zur Verfügung. Grundlage für diesen Serien-Check waren die ersten drei der insgesamt sechs Episoden, die auf der Berlinale zu sehen sind.