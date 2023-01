Neue Horror-Sensation schlägt 3 der besten Serien der letzten Jahre: So erfolgreich war die The Last of Us-Premiere

The Last of Us räumt auf sämtlichen Ebenen ab. Die Zombie-Horror-Serie erreichte mit ihrem Auftakt hervorragende Zahlen und wird nur von dem Game of Thrones-Spin-off House of the Dragon übertroffen.

HBO verwandelte eines der beliebtesten Games überhaupt in eine Serie: Die erste Folge von The Last of Us läuft seit dem vergangenen Sonntag in den USA und seit Montag in Deutschland bei WOW *. Die Erwartungen an den Zombie-Horror sind groß – sowohl auf Seiten der Fans als auch auf Seiten des Senders, der Serienklassiker wie Die Sopranos und Game of Thrones erschuf.

Offenbar können beide Seiten zufrieden sein: Bei Fans und Kritik kam die Premiere großartig an. Und wie Deadline berichtet, stimmen auch die Zahlen. Mehr noch, The Last of Us gelang der zweitbeste Start des Senders in den letzten 13 Jahren.

Fantastischer Start für The Last of Us: Nur eine Serie schlägt den Horror

The Last of Us spielt im Jahr 2023: Vor ca. 2 Jahrzehnten starben Milliarden Menschen durch eine Pandemie, die durch einen mutierten Pilz (Ophiocordyceps unilateralis) ausgelöst wurde. Der Texaner Joel (Pedro Pascal) hat überlebt. Er durchstreift die postapokalyptische Umgebung, um die 14-jährige Ellie (Bella Ramsey) aus einer vom Militär überwachten Quarantänezone zu einer Widerstandsgruppe zu bringen



4,7 Millionen Menschen schauten die erste Episode The Last of Us am Sonntag. Erfasst wurden hier lediglich US-Zuschauende, die die Folge linear im klassischen Fernsehen sahen oder über HBO Max streamten. Die deutschen Zahlen zum Beispiel sind hier noch gar nicht inbegriffen.

Wie gut sind die The Last of Us-Zahlen wirklich?

Sie sind sehr gut. Seit 2010 war laut Deadline nur eine Serienpremiere erfolgreicher: Das Game of Thrones-Spin-off House of the Dragon zog letzten Herbst unfassbare 9,9 Millionen Zuschauende an. Dagegen ist schwer anzukommen.

Schauen wir uns lieber an, welche Serien-Premieren The Last of Us hinter sich ließ. Seit 2010 erschienen Hits wie das Atomkatastrophen-Drama Chernobyl, das vom The Last of Us-Schöpfer Craig Mazin stammt. Auch das Teenager-Drama Euphoria und das aufwendige Sci-Fi-Epos Westworld werden vom Infizierten-Horror übertroffen. Chernobyl ist noch immer eine der am besten bewerten Serien bei der IMDB . Aus Euphoria und Westworld wurden ebenfalls Publikumslieblinge.

Wie sich die Zuschauerzahlen auf Strecke entwickeln, muss sich natürlich noch zeigen. Der Start allerdings ist mehr als vielversprechend.

