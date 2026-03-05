Neue Kriegs-Action bei Netflix: Der Sci-Fi-Film hat Alan Ritchson gebrochen

Netflix fährt heute ein neues Original auf, das sich als Mischung aus wilder Sci-Fi-Action und hartem Kriegsfilm gestaltet. In der Hauptrolle ist Reacher-Star Alan Ritchson zu sehen.

Für gewöhnlich treibt sich Alan Ritchson als Action-Star bei Amazon Prime herum. Da führt er nicht nur die überaus erfolgreiche Reacher-Serie an. Erst letztes Jahr war er in der Komödie Playdate – Die Action-Dads zu sehen. Sein neuester Film wird in Deutschland jedoch bei Netflix veröffentlicht. Und der sieht sehr düster aus.

Neu bei Netflix: Alan Ritchson kämpft in War Machine gegen einen großen Kampfroboter

In dem Sci-Fi-Action-Kracher War Machine schlüpft Ritchson in die Rolle eines US-Army-Rekruten. Wie dieser heißt, wissen wir nicht. Alle Mitglieder seiner Einheit haben lediglich eine Nummer bekommen. Somit folgen wir Rekrut 81 bei einem neuartigen Training, das die Nachwuchssoldaten für den Ernstfall vorbereiten soll.

Schnell verwandelt sich der Action-Parkour in einen Survival-Thriller, denn in einem Flusslauf stößt der Trupp völlig unerwartet auf einen riesigen Kampfroboter. Doch woher kommt der Gigant? Etwa aus dem All? Oder haben wir es hier mit einem geheimen Militärexperiment zu tun? Für Fragen bleibt keine Zeit.

81 und seine Kollegen müssen schnell reagieren, wenn sie den Tag überleben wollen. Denn waffentechnisch ist ihnen der Roboter weit überlegen. Jetzt können sie nur noch mit Taktik gewinnen. Langsam, aber sicher überkommt sie der Verdacht: Was ist, wenn das Training nie dazu ausgelegt war, dass es jemand überlebt?

War Machine bei Netflix: Die Sci-Fi-Action hat Alan Ritchson an seine Grenzen gebracht

War Machine verspricht 107 Minuten knallharte Sci-Fi-Action. Was im Film nach einem erbarmungslosen Überlebenskampf aussieht, war bei den Dreharbeiten nicht weniger spannend. Trotz aller Reacher-Erfahrung kam Alan Ritchson an seine Grenzen und gab zu Protokoll, dass ihn ein Dreh noch nie so geschafft hat:

Ganz ehrlich: Ich war noch nie so müde.

Jetzt können wir uns endlich selbst davon überzeugen, was es mit dem geheimnisvollen Kampfroboter genau auf sich hat. Aber Achtung, Verwechslungsgefahr: Bei Netflix existiert ein weiterer Film mit demselben Titel. Bei War Machine mit Brad Pitt handelt es sich aber um eine Satire über den militärisch-industriellen Komplex.

Auch bei Netflix: Ungewöhnliches, aber unheimlich starkes Kriegsdrama

Erklären könnte sich die Titeldopplung dadurch, dass der neue War Machine ursprünglich von Lionsgate in die Wege geleitet wurde. Netflix hat sich später die Lizenz für einzelne Märkte gesichert. So kam der Film etwa in Australien durch den Verleih Roadshow Films ins Kino, während er in Deutschland exklusiv bei Netflix streamt.