Neue Krimiserie erobert Platz 1 bei Netflix im Sturm: Staffel 2 ist schon bestellt

Eine neue Serie hat sich an die Spitze der Netflix-Charts gesetzt, die mit einer Besonderheit aufwartet. Denn eine 2. Season ist längst in trockenen Tüchern.

Krimi-Fans aufgepasst! Bei Netflix gibt es eine neue Serie, die zum Miträtseln einlädt. In dem spanischen Drama Urteilsverlust bekommt es eine Anwältin mit einem kniffligen Fall zu tun. Der Titel ist erst am 12. Juni 2026 bei Netflix gestartet und konnte die Streaming-Charts in den letzten Tagen von hinten aufrollen. Mittlerweile steht die 1. Staffel sogar auf Platz 1 des Serien-Rankings.

Urteilsverlust auf Platz 1 bei Netflix: Darum geht es in der Krimiserie

Urteilsverlust dreht sich um die Anwältin Amanda Torres (Elena Rivera), die sich mit messerscharfem Verstand und stets perfekter Vorbereitung einen Namen am Gericht erarbeitet hat. Doch sie trägt ein Geheimnis mit sich herum, das sich nicht länger verstecken lässt und schließlich auch ihre berufliche Laufbahn gefährdet: Sie leidet an einer Zwangsstörung.

Kolleg:innen und Mandant:innen stellen daraufhin ihre Professionalität infrage und Amanda bleibt nichts anderes übrig, als ihre Stelle zu verlassen – und nochmal von Neuem zu beginnen. In einer kleineren Kanzlei wagt sie diesen Neustart. Dort dauert es nicht lange, bis sie in einen aufregenden Fall hineingezogen wird.

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Die spanische Gerichtsserie ist kein Netflix-Original, sondern feierte im März 2025 seine Premiere auf der Plattform Atresplayer und war in Spanien bereits Anfang des Jahres in Spanien im linearen TV zu sehen, wo sie zahlreiche Menschen vor die Bildschirme ziehen konnte. Den Erfolg wollte sich Netflix offenbar nicht entgehen lassen und hat die Serie ab dem 12. Juni weltweit ins Streaming-Programm aufgenommen, wo sich die Erfolgsgeschichte nun fortführt.

Das sind die aktuellen Serien-Charts bei Netflix (Stand: 17. Juni 2026):

Staffel 2 von Urteilsverlust ist schon bestellt

Fans dürfen sich schon jetzt darauf freuen, dass nach den zehn Episoden von Urteilsverlust bei Netflix noch nicht Schluss ist. Altresmedia und Boomerang TV haben nach dem Erfolg der Auftaktseason bereits eine 2. Staffel in Auftrag gegeben. Da sich die Fortsetzung jedoch noch in der Entwicklungsphase befindet, wird es noch eine Weile dauern, bis wir mit neuen Folgen bei Netflix rechnen dürfen.

Podcast: Die 10 besten Serien im Juni bei Netflix & Co.

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