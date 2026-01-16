Neue Miniserie erobert Netflix-Charts: Der Mordfall bietet idealen Rätselspaß am Wochenende

Im Netflix-Abo streamt seit Kurzem eine neue Miniserie aus dem Agatha Christie-Universum. Der Kriminalfall steht jetzt schon auf Platz 3 in den Streaming-Charts.

Bei Netflix wurde erneut eine Miniserie veröffentlicht, die mit nur drei Episoden ideale Binge-Unterhaltung verspricht. Wie der Titel schon verrät, handelt es sich bei Agatha Christie's Seven Dials um die Adaption eines Romans der Krimi-Legende, in der mal wieder ein kniffliger Mordfall gelöst werden muss. In Netflix' Serien-Top-10 hat es die Serie nach dem Start am 15. Januar 2026 jetzt schon auf Platz 3 geschafft.

Neue Krimi-Serie in den Netflix-Charts: Darum geht es in Agatha Christie's Seven Dials

In der Miniserie muss die junge Ermittlerin Lady Eileen "Bundle" Brent (Mia McKenna-Bruce) im England des Jahres 1925 herausfinden, wie ein ihr nahe stehender junger Mann nach einer Party im ländlichen Anwesen plötzlich ums Leben kommen konnte. Teil des Mysteriums sind sieben Uhren, die Teil eines Streichs seiner Freunde waren. Neben McKenna-Bruce sind in Agatha Christie's Seven Dials unter anderem noch Helena Bonham Carter (The Crown) als Bundles Mutter Lady Caterham und Sherlock-Star Martin Freeman als Superintendent Battle zu sehen.



Die Miniserie besteht aus insgesamt drei Folgen, die jeweils zwischen 52 und 56 Minuten lang sind. Damit eignet sich das Crime-Drama ideal als kurzfristige Binge-Unterhaltung für einen Abend.

Das ist die aktuelle Serien-Top-10 bei Netflix (Stand: 16. Januar 2026):

In seinem Serien-Check zu Agatha Christie's Seven Dials lässt Moviepilot-Redakteur Mario Giglio nicht unbedingt ein gutes Haar an der Produktion:

Chibnalls hervorragende Serie Broadchurch lebte neben dem Mordfall vom Charakterdrama. So zeichnete er eine von Trauer gebeutelte Kleinstadt, in der die Aufklärung des Verbrechens ebenso wichtig war, wie die Verarbeitung.

Eine Herangehensweise, die bei seinem von Grund auf geschaffenen Krimi bestens funktionierte, in Seven Dials jedoch kriminell unangebracht ist. Jeder Szene, Plot-Entwicklung und Entscheidung wird dermaßen viel Luft zum Atmen gelassen, dass man an Sauerstoffübersättigung zu sterben droht. Drei Folgen Miniserie haben sich selten so "maxi" und langatmig angefühlt.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

