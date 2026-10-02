Neue Miniserie erobert sofort Netflix: Der perfekte Start ins Wochenende

Erst gestern hat Netflix einen gewaltigen Literaturklassiker als Miniserie zu neuem Leben erweckt. Gemeint ist das epische Drama East of Eden, in dem die berühmte Geschichte der beiden Brüder Caleb und Aron und ihrer Mutter Cathy erzählt wird. In der Serien-Top-10 des Streamers hat es die aktuelle Adaption jetzt schon auf Platz 4 geschafft.
Neu in den Netflix-Charts: Darum geht es in East of Eden
In der Miniserie nach der Vorlage von Autor John Steinbeck lebt die Familie Hamilton zu Beginn des 20. Jahrhunderts im kalifornischen Salinas Valley. Als der reiche Fremde Adam Trask (Christopher Abbott) die beste Farm der Umgebung kauft und entgegen der Warnungen seines Bruders Charles (Mike Faist) Cathy Ames (Florence Pugh) heiratet, entspinnt sich eine dramatische Familiengeschichte.
Erst später kommen Cathys Söhne Caleb (Joseph Zada) und Aron (Joe Anders) hinter das Geheimnis der Schande, die ihre Mutter über die Familie gebracht hat.
Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu East of Eden:
East of Eden umfasst insgesamt sieben Episoden, die jeweils zwischen 51 und 68 Minuten lang sind. Dem perfekten Binge-Marathon steht damit also nichts mehr im Weg.
Das ist die aktuelle Serien-Top-10 bei Netflix (Stand 2. Oktober 2026):
- Platz 1: Monster: Die Geschichte von Lizzie Borden
- Platz 2: Keine Fremde
- Platz 3: LEGO One Piece
-
Platz 4: East of Eden
- Platz 5: Das letzte Problem
- Platz 6: Crew Girl
- Platz 7: Die Minerva-Akademie
- Platz 8: The Gentlemen - Staffel 2
- Platz 9: Love is Blind: Netherlands
- Platz 10: Habeas Corpus
Moviepilot-Autorin Esther Stroh hat East of Eden geschaut und die Miniserie in ihrer Review als Netflix-Jahreshighlight gefeiert. Dabei kommt sie zu folgendem Fazit:
In Bildern abseits des üblichen glattgebügelten Netflix-Looks dürfen wir einem Epos beim Erblühen zusehen: East of Eden ist eine Literaturadaption und ein mitreißendes Gesellschaftsporträt, das mit starker Besetzung große Menschheitsfragen verhandelt. Wenn ihr bei Netflix dieses Jahr nur eine Miniserie schaut, dann entscheidet euch unbedingt für diese.
- Auch interessant: Das ist schlichtweg eine der besten Netflix-Miniserien aller Zeiten
Podcast: Die 15 besten Serien im Oktober bei Netflix & Co.
Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Oktober, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:
An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.
Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
Passend zur Halloween-Zeit erwarten uns im Oktober Stephen King-Horror bei Amazon, monströse Mystery bei Netflix und die Vorgeschichte eines Kult-Slashers. Unter den 15 Highlights finden sich zudem wahnwitzige Sci-Fi von Marvel, ein Wiedersehen mit Serienkiller Dexter sowie die Neuverfilmung von Die Schatzinsel.