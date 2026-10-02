Neue Miniserie erobert sofort Netflix: Der perfekte Start ins Wochenende

Diese neue Netflix-Miniserie ist eben erst gestartet und steht jetzt schon recht weit oben in der Top 10 des Streamers. Moviepilot erklärt euch die Details zum idealen Wochenendbinge.

Erst gestern hat Netflix einen gewaltigen Literaturklassiker als Miniserie zu neuem Leben erweckt. Gemeint ist das epische Drama East of Eden, in dem die berühmte Geschichte der beiden Brüder Caleb und Aron und ihrer Mutter Cathy erzählt wird. In der Serien-Top-10 des Streamers hat es die aktuelle Adaption jetzt schon auf Platz 4 geschafft.

Neu in den Netflix-Charts: Darum geht es in East of Eden

In der Miniserie nach der Vorlage von Autor John Steinbeck lebt die Familie Hamilton zu Beginn des 20. Jahrhunderts im kalifornischen Salinas Valley. Als der reiche Fremde Adam Trask (Christopher Abbott) die beste Farm der Umgebung kauft und entgegen der Warnungen seines Bruders Charles (Mike Faist) Cathy Ames (Florence Pugh) heiratet, entspinnt sich eine dramatische Familiengeschichte.

Erst später kommen Cathys Söhne Caleb (Joseph Zada) und Aron (Joe Anders) hinter das Geheimnis der Schande, die ihre Mutter über die Familie gebracht hat.



Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu East of Eden:

East of Eden - S01 Trailer (Deutsch) HD

East of Eden umfasst insgesamt sieben Episoden, die jeweils zwischen 51 und 68 Minuten lang sind. Dem perfekten Binge-Marathon steht damit also nichts mehr im Weg.

Das ist die aktuelle Serien-Top-10 bei Netflix (Stand 2. Oktober 2026):

Moviepilot-Autorin Esther Stroh hat East of Eden geschaut und die Miniserie in ihrer Review als Netflix-Jahreshighlight gefeiert. Dabei kommt sie zu folgendem Fazit:

In Bildern abseits des üblichen glattgebügelten Netflix-Looks dürfen wir einem Epos beim Erblühen zusehen: East of Eden ist eine Literaturadaption und ein mitreißendes Gesellschaftsporträt, das mit starker Besetzung große Menschheitsfragen verhandelt. Wenn ihr bei Netflix dieses Jahr nur eine Miniserie schaut, dann entscheidet euch unbedingt für diese.

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