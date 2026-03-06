Neue Miniserie erobert sofort Netflix-Charts: Ihr könnt sie extrem schnell durchschauen

Eine True-Crime-Doku schleicht sich an den Top-Platz in den Netflix-Charts heran, der aktuell noch von der neusten Staffel von Bridgerton belegt wird.

Aus Dänemark kommen nicht nur allerlei Nordic-Noir-Serien. Eine von unseren nordischen Nachbarn stammende True-Crime-Doku ging am 5. März online und ist aktuell schon hoch oben in den Serien-Charts von Netflix platziert. Ein Freund, ein Mörder - Der Fall Emelie Meng steht sogar schon auf Platz 2 und wird damit allmählich den neusten Folgen vom angesagten Kostümdrama Bridgerton gefährlich, die noch immer die Seriensparte des Streamers dominieren.

Ein Freund, ein Mörder auf Netflix: Davon handelt die True-Crime-Doku in den Serien-Charts

In der dreiteiligen Dokumentation von Christian Dyekjær blicken Amanda, Nichlas und Kiri auf eine Reihe grauenvoller Verbrechen zurück, die ihre Gemeinde in der Hafenstadt Korsør in Angst und Schrecken versetzten. Im Sommer 2016 verschwand ein 17-jähriges Mädchen, was eine große Suchaktion nach sich zog. Ihre Leiche wurde zu Weihnachten im selben Jahr aufgefunden. Doch die Clique aus der Kleinstadt hätte niemals damit gerechnet, dass der Täter aus ihrem Freundeskreis stammt.

Seht hier einen Ausschnitt aus Ein Freund, ein Mörder:

True-Crime-Formate schaffen es immer wieder in die Netflix-Serien-Charts. Erst letzten Monat stand eine erschütternde Dokuserie auf Platz 1, die sich mit einem aktuell mehr als relevanten Fall von Kindesmissbrauch und Sex-Trafficing befasst und schon vor Jahren !(!) brisante Details im Fall Jeffrey Epstein offenbarte.

Die aktuellen Serien-Charts von Netflix (Stand: 6. März 2026):

Und ja, ihr seht richtig: Mit The Mentalist und Person of Interest sind tatsächlich zwei US-Serien in den Netflix-Charts, die aus dem letzten und vorletzten Jahrzehnt stammen. Auf Platz 5 lungert wiederum die neuste Eigenproduktion aus Deutschland.

