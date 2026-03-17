Neue Netflix-Miniserie klettert in den Charts nach oben: 3 Schwestern müssen im Urlaub eine Leiche verschwinden lassen

In den Netflix-Charts bahnt sich wieder einmal eine neue Miniserie langsam ihren Weg nach ganz oben. Sie verspricht kurzweilige, abgründige Binge-Unterhaltung.

Kaum eine Woche vergeht, ohne dass eine Miniserie bei Netflix für Aufsehen sorgt. In den Charts des Streamers steht gerade eine neue Produktion dieser Art aus Spanien auf Platz 3, die erneut Binge-Spaß für einen langen Nachmittag oder Abend verspricht. In Jene Nacht lassen drei Schwestern eine Leiche verschwinden, für die eine von ihnen verantwortlich ist.

Neu in den Netflix-Charts: Darum geht es in der Miniserie Jene Nacht

Die neue Netflix-Miniserie basiert auf dem Roman That Night der britischen Autorin Gillian McAllister von 2021, der zum Bestseller wurde. Im Gegensatz zum Buch wurde die Handlung der spanischen Produktion in die Dominikanische Republik verlagert. Hier macht die Hauptfigur Elena (Clara Galle) gerade Urlaub, als sie plötzlich einen tödlichen Autounfall mit einem Polizisten verursacht.

Ihre Schwestern Paula (Claudia Salas) und Cris (Paula Usero) kommen ihr schließlich zur Hilfe und lassen den Toten verschwinden, um Elena als Mutter einer kleinen Tochter zu schützen. Irgendwann fällt es jedoch immer schwerer, die Tat geheim zu halten.

Hier könnt ihr einen Trailer zu Netflix' Jene Nacht schauen:

That Night - S01 Trailer (English Subs) HD

Jene Nacht besteht aus insgesamt sechs Folgen, die jeweils zwischen 38 und 46 Minuten lang sind. Die Miniserie streamt seit dem 13. März im Netflix-Abo.



Das ist die aktuelle Serien-Top-10 bei Netflix (Stand 17. März 2026):

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Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im März, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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