Neue Netflix-Miniserie über wahres Verbrechen erobert die Charts: Sie beginnt und endet an einem Nachmittag

Eine neue Miniserie von Netflix hat mal wieder die Charts erklommen. In der True Crime-Doku wird der verbrecherische Abgrund einer Sekte aufgedeckt.

Eine neue Woche kann nicht ohne eine neue Netflix-Miniserie in den Charts auskommen. Diesmal hat eine eben erst veröffentlichte True Crime-Dokuserie die Top 10 erobert, in der die tiefen Abgründe hinter einer realen Sekte von einem Undercover-Mitglied aufgedeckt werden. In den Serien-Charts des Streamers steht Vertrau mir: Der falsche Prophet zurzeit auf Platz 2 hinter dem momentanen Spitzenreiter The Cleaning Lady.

Neue True Crime-Dokuserie in den Netflix-Charts – Darum geht es in Vertrau mir: Der falsche Prophet

In der Miniserie begeben sich die Sektenexpertin Christine Marie und ihr Ehemann verdeckt in die Gemeinschaft der Fundamentalistischen Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage (FLDS) in Utah. Hier kommen sie langsam hinter die Machenschaften des Anführers Samuel Bateman, der grausame Verbrechen geheim hält.

Schaut hier noch den Trailer zu Netflix' neuer True Crime-Dokuserie:

Trust Me: The False Prophet - S01 Trailer (English) HD

Das ist die aktuelle Serien-Top-10 bei Netflix (Stand 10. April 2026):

Die neue True Crime-Dokuserie umfasst insgesamt vier Episoden, die jeweils zwischen 44 und 53 Minuten lang sind. Damit kommt Vertrau mir: Der falsche Prophet auf eine Gesamtlaufzeit von nur etwas über drei Stunden und lässt sich bequem an einem Nachmittag oder Abend durchbingen.

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