Neue Netflix-Serie erobert sofort Charts: Frau sucht verzweifelt ihren Mann, der die Kinder entführt hat

Zum Ende der Woche gibt es eine weitere spannende Entwicklung in den Netflix-Charts zu beobachten. Während die neue Monster-Staffel weiter absteigt, prescht ein mexikanisches Drama nach vorne.

Es ist offiziell: Zwei Wochen nach dem Start von Monster: Die Geschichte von Ed Gein hat die Serienkiller-Serie von Ryan Murphy an Zugkraft verloren. Dominierte sie letztes Wochenende noch die Streaming-Charts bei Netflix, wurde sie inzwischen von zwei deutlich kleineren Projekten überholt: Boots und Niemand sah uns gehen.

Bereits seit ein paar Tagen thront der Überraschungserfolg Boots auf dem ersten Platz der aktuell beliebtesten Serien bei Netflix in Deutschland. Niemand sah uns gehen feierte vor zwei Tagen seine Premiere bei dem Streamer und kann sich auch über einiges an Aufmerksamkeit freuen: Das mexikanische Drama belegt derzeit Platz 2.

Niemand sah uns gehen: Wahre Geschichte über Kinderentführung auf Platz 2 der Netflix-Charts

Die Geschichte von Niemand sah uns gehen entführt in die 1960er Jahre und basiert auf wahren Begebenheiten. Im Mittelpunkt der Geschehnisse befindet sich eine Frau (Tessa Ía), die eine schwere Trennung durchmacht. Gerade, als sie glaubt, einigermaßen wieder Halt in ihrem Leben gefunden zu haben, kommt es noch schlimmer.

Ihr Mann entführt aus Rache die Kinder und hält sie an einem geheimen Ort versteckt. Mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln versucht die Protagonistin daraufhin, ihre Kinder zurückzubekommen. Sie findet sich allerdings in einem viel größeren Konflikt zwischen zwei mächtigen jüdischen Familien wieder, die zerstritten sind.

Die aktuelle Serien-Top-10 bei Netflix (Stand 17. Oktober 2025)

Die packende Erzählung geht auf den Roman Nadie nos vio partir zurück, in dem die mexikanische Schriftstellerin Tamara Trottner traumatische Ereignisse verarbeitet, die sie in ihrer eigenen Kindheit erlebt hat. Damals wurde sie mit ihrem Bruder gegen ihren Willen von ihrem Vater ins Ausland gebracht und von ihrer Mutter abgeschirmt.

Mexikanisches Drama erobert Netflix-Charts: Niemand sah uns gehen ist sehr berührend

Serienmacherin Maria Camila Arias, die zuletzt bei dem auch bei Netflix erschienenen Historienepos Hundert Jahre Einsamkeit mitgewirkt hat, widmet sich der Geschichte mit angemessenem Ernst und setzt auf starke Gefühle. Gleichzeitig funktioniert Niemand sah uns gehen auch als Gesellschaftsporträt der damaligen Zeit in Mexiko.

Beim Netflix-Publikum findet die Serie großen Anklang. Niemand sah uns gehen wartet mit fünf Folgen auf. Diese umfassen jeweils eine Laufzeit von rund 50 Minuten. Ihr könnt also alle Kapitel an einem Abend bingen, wenn ihr wollt. Neben der spanischsprachigen Originalversion ist auch eine deutsche Synchronfassung vorhanden.

Ekel-Hit oder Langeweile? Netflix’ Monster-Serie zu Ed Gein im Podcast

Nach Dahmer und den Menendez-Brüdern befasst sich die dritte Monster-Geschichte bei Netflix mit dem Killer Ed Gein (gespielt von Charlie Hunnam). Abermals rangiert der Serien-Hit damit ganz vorn in den Netflix-Charts. Doch was taugt die neue Monster-Serie und was macht sie anders?

Mehr als die beiden vorigen True Crime-Storys verabschiedet die Netflix-Staffel zu Ed Gein in Traumwelten und Filmanspielungen. Eine mutige oder doch ungünstige Entscheidung?