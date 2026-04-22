Neue Netflix-Serie mit düsterer Spannung stürmt direkt die Charts: Sie beginnt und endet an einem Nachmittag

Im Netflix-Abo streamt seit gestern eine neue Serie, in der eine Frau das Familienleben in einem christlichen Kult hinterfragt. In den Charts ist der Thriller direkt hoch eingestiegen.

Wer bei Netflix mal wieder eine neue spannende Serie sucht, die sich kompakt ohne allzu großen Zeitaufwand bingen lässt, wird bei dem Thriller-Drama Unchosen fündig. Die Serie ist seit dem 21. April komplett bei dem Streamer verfügbar und wird offensichtlich schon sehr fleißig geschaut. In den Charts ist sie direkt auf Platz 2 eingestiegen.

Neue Thriller-Serie in den Netflix-Charts: Darum geht es in Unchosen

In der dramatischen Thriller-Produktion von Schöpferin Julie Gearey (Intergalactic) lebt die Hauptfigur Rosie (Molly Windsor) mit ihrem Ehemann Adam (Asa Butterfield) und ihrer Tochter in einer christlichen Gemeinschaft namens "Fellowship of the Divine". Während die abgeschiedene Sekte von Mr. Phillips (Christopher Eccleston) angeführt wird, trifft Rosie eines Tages auf den geheimnisvollen Sam (Fra Fee). Dieser sät zunehmend Zweifel in ihr am vermeintlich heilen Alltag der religiösen Gemeinschaft.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu Unchosen:

Unchosen - S01 Trailer (Deutsch) HD

Das ist die aktuelle Serien-Top-10 bei Netflix (Stand 22. April 2026):

Unchosen umfasst insgesamt sechs Folgen, die jeweils zwischen 40 und 49 Minuten lang sind. Ihr könnt die neue Netflix-Serie also mal wieder bequem an einem langen Nachmittag oder Abend durchschauen.

Podcast: Die 20 besten Netflix-Serien aller Zeiten

Netflix veröffentlicht bereits seit 13 Jahren Original-Serien. Doch welche der über 1000 Titel sollte jeder Serienfan gesehen haben? Die 20 Netflix-Serien überhaupt stellen wir euch im Podcast vor:

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Das Ranking der 20 besten Netflix-Serien entstand auf Grundlage der Wertungen der Moviepilot-Community. Zu entdecken gibt es unter den Highlights ein komplexes Sci-Fi-Meisterwerk und atemberaubende Fantasy-Abenteuer sowie unvergessliche Miniserien, Prestige-Dramen und spannende Thriller.