Neue Netflix-Serie mit The Boys-Star enthüllt: Homelander wird nicht wiederzuerkennen sein

Nach dem kommenden Serienfinale des Amazon-Hits The Boys bleibt Antony Starr beschäftigt. Für eine neue Serie wechselt der Homelander-Star zur Streaming-Konkurrenz.

Fans von Amazons Superhelden-Hit The Boys müssen sich noch bis April gedulden, bevor das große Finale der Serie bei Prime Video startet. Jetzt steht fest, dass Homelander-Darsteller Antony Starr nach dem Abschluss der Dreharbeiten nicht mehr viel Freizeit hat. Seine nächste Serie wurde nun enthüllt und sie kommt von Netflix.

The Boys-Star Antony Starr wird Hauptdarsteller in neuer Netflix-Serie

Wie Deadline berichtet, spielt Starr eine der Hauptrollen in der kommenden Netflix-Serie Breakers. Diese handelt von zwei besten Freunden aus den USA, die sich auf einen Backpacker-Trip nach Australien begeben. Hier werden sie immer tiefer in die Kreise eines charismatischen Surfer-Kults gezogen. Der Anführer Brando wird dabei von dem Homelander-Star verkörpert. Die Rolle dürfte einen deutlichen Kontrast zu seinem The Boys-Charakter markieren.

Hier könnt ihr noch den Teaser-Trailer zum The Boys-Finale schauen:

The Boys S05 - Teaser (Deutsch) HD

Breakers stammt von dem Showrunner Pete Jackson (The Death of Bunny Munro) und als Regisseur:innen wurden Mary Nighy (Industry) und Ng Choon Ping (Femme) verpflichtet. Als Besonderheit stellt die Produktion die erste Netflix-Serie dar, die in Westaustralien gedreht wird. Da sich Breakers in einem so frühen Entwicklungsstadium befindet, rechnen wir frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2027 mit einem Release.

Wann startet The Boys Staffel 5 bei Amazon Prime?

Das große Serienfinale des Amazon-Hits startet am 8. April 2026 bei Prime Video. Zum Auftakt soll es eine Doppelfolge geben, der Rest der 5. Season The Boys folgt im Wochentakt bei dem Streamer.

Podcast: Die größten Serien-Highlights 2026 bei Netflix & Co.

Das Serienjahr 2026 wird spannend. Wir stellen euch im Podcast die größten Highlights der kommenden Monate bei Netflix, Disney+, Apple TV und Co. vor, die ihr nicht verpassen solltet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Fortsetzung von Yellowstone, aufregender Science-Fiction-Nachschub, die nächste Netflix-Serie der Stranger Things Macher oder frische Wikinger-Action vom Vikings-Macher: Die spannendsten Serienstarts 2026 halten für jeden Geschmack etwas bereit.