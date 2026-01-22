Neue Netflix-Serie sieht nach eurer nächsten Thriller-Obsession aus: Trailer hetzt Agenten-Familie gegen Auftragskiller

In Kürze erscheint auf Netflix eine deutsche Thriller-Serie mit einer Agentenfamilie. Der erste Trailer zu Unfamiliar entfesselt einen atemlosen Kampf ums Überleben.

Dass Agent:innen für den britischen MI6 oder die amerikanische CIA kämpfen und sterben, sind Thriller-Fans gewohnt. Aber für den deutschen Bundesnachrichtendienst? Und dann gleich als Ehepaar mit Kind? Und gegen einen alten Feind? Das ist neu. Aber das alles kommt mit Unfamiliar zu Netflix, wie der erste Trailer zeigt.

Netflix-Thriller-Serie Unfamiliar entfesselt Jason Bourne-Action in Deutschland

Unfamiliar dreht sich um das Ehepaar Meret (Susanne Wolff) und Simon (Felix Kramer), die an der Oberfläche mit Tochter Nina (Maja Bons) ein ganz normales Leben führen. Doch die beiden hüten als Agent:innen des BND seit 16 Jahren ein Geheimnis – und das fliegt auf, als ein alter Bekannter namens Josef Koleev (Samuel Finzi) wieder auftaucht und beginnt, auf die beiden Jagd zu machen.

Als ihre bürgerliche Fassade bröckelt und Tochter Nina eine völlig neue Seite an ihren Eltern kennenlernt, müssen sich die beiden Eheleute fragen, wie weit sie für die Familie bereit sind zu gehen – und ob sie dem Band, dass sie bindet, trauen können.

Wie der Trailer bereits andeutet, könnte Thriller-Fans neben Spionagespannung auch eine Menge Action und Verfolgungsjagden im Jason Bourne-Stil erwarten.

Neben den oben genannten Darsteller:innen werden unter anderem Laurence Rupp (Der Tiger), Andreas Pietschmann (Dark), und Henry Hübchen (Sonnenallee) vor der Kamera zu sehen sein.

Wann kommt Unfamiliar zu Netflix?

Unfamiliar startet schon am 5. Februar 2026 auf Netflix. Die Serie umfasst sechs Episoden, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht.

