Neue Promis bei Joko & Klaas gegen ProSieben: Warum das TV-Duo sich in genau die richtige Richtung entwickelt

Die neue Staffel Joko und Klaas gegen ProSieben hat endlich einen neuen Starttermin bekommen. Neben den altbekannten Gesichtern aus diversen Formaten des Senders kommen diesmal auch unzählige Neuzugänge hinzu.

Wenn Joko und Klaas sich wieder in das Duell gegen ihren Haussender begeben, kann man davon ausgehen, dass es für beide Seiten kuriose Konsequenzen geben wird. Ob Strafe oder Prämie: Genau diese Einsätze machen die Highlights der Staffel aus und sind mitunter spannender als die Show selbst.



Neue Staffel Joko & Klaas gegen ProSieben: Wann es losgeht und wer dabei ist

Schon am 18. November um 20:15 Uhr startet auf ProSieben die mittlerweile zehnte Staffel von Joko & Klaas gegen ProSieben, wie der Sender berichtet. Darin kämpfen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf erneut um die begehrten 15 Minuten Sendezeit.



Neue Folgen bringen auch mehr Promis mit sich, die gegen das TV-Duo antreten. Neben alten Bekannten wie Elyas M'Barek, Florian David Fitz, Rea Garvey, Wincent Weiss, Nico Santos, Tommi Schmitt u. v. m. sind auch Neuzugänge wie Wotan Wilke Möhring, Hannah Herzsprung, Tülin Sezgin, Laura Larsson, Alina Bock, Sophia Flörsch und Helge Mark am Start.

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Richtige Entscheidung: Joko und Klaas laden immer mehr Streamer ein

In der neuen Staffel Joko & Klaas gegen ProSieben gibt es auch wieder ordentlich Unterstützung aus der Streamer- und Influencer-Szene. Die Wolter-Zwillinge und auch Zarbex werden einige alteingesessene Fans schon kennen, doch diesmal soll auch YouTube-Legende HandOfBlood gegen das TV-Duo antreten. Dieser ist seit einigen Jahren auch als Streamer unterwegs.



Joko und Klaas geben in den letzten Jahren immer wieder Streamern eine Bühne und der Trend setzt sich fort. So hat HandOfBlood zeitnah einen Auftritt bei Klaas’ Verbrauchermagazin Experte für alles; auch Knossi ist in der neuen Staffel von Wer stiehlt mir die Show? mit dabei.



Eine begrüßenswerte Entwicklung, denn mittlerweile sind Joko und Klaas nicht mehr die jungen Wilden im Fernsehen und profitieren auch von dem jungen Publikum aus der Twitch-Szene. Dazu haben Streamer eine Reichweite, die dem Fernsehen Konkurrenz macht – HandOfBlood erreicht im Schnitt mehrere 10.000 Zuschauende und gilt mit aktuell 1,67 Mio. Followern als einer der reichweitenstärksten Streamer.

