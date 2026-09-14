Neue Reacher-Serie frustriert: Frances Neagley ist besser als das Spin-off, das sie bekommt

Reachers beste Freundin Neagley hat ihre eigene Serie bei Amazon Prime erhalten. Ich habe vor dem Start alle acht Folgen gesehen und muss dem Macher gehörig auf die Finger klopfen.

Wenn Staffel 4 von Reacher diese Woche zu Ende geht, erwartet das Publikum ein großer Bonus. Auf einen Schlag wird Amazon Prime am 16. September 2026 alle acht Episoden des ersten Reacher-Ablegers Neagley veröffentlichen. Auch Mutterserien-Hühne Alan Ritchson schaut in den ersten paar Minuten vorbei. Doch mehr als ein Reacher-Bonus ist der Ableger nicht geworden. Das ist besonders frustrierend, weil Frances Neagley (Maria Sten) eine der coolsten Serienfiguren der letzten Jahre ist, die im Action-Heldinnen-Olymp zwischen Lagertha, Michonne und Eleven sitzt.

Reacher-Spin-off mit Maria Sten: Das ist Neagley

Frances Neagley war schon immer etwas Besonderes. Sowohl in der mittlerweile 31 Bücher umspannenden Reacher-Reihe als auch in der Amazon-Serie ist sie neben Reacher die einzige weitere Konstante. Reacher lebt von seinen ständigen Schauplatzwechseln. Jedes Buch und jede Staffel landet der muskulöse Landstreicher und neugierige Dauer-Tourist an einem neuen Ort und gegen seinen Willen auch jedesmal inmitten eines Kriminalfalls. Neagley ist der einzige Dauergast in seinem Leben.

Frances Neagley war mit Reacher bei der Militärpolizei und wurde dort sogar von ihm höchstpersönlich rekrutiert. In Staffel 1 bis 3 der Amazon-Verfilmung lernen wir sie als kompetente Kämpferin und geistesgegenwärtige Sprücheklopferin kennen, die unter Angst vor körperlicher Berührungen (Haphephobie) leidet – was aber nie als Handicap betrachtet wird. Die dänische Schauspielerin Maria Sten hält mit Neagley die schwierige Balance zwischen Abgebrühtheit und Nahbarkeit.

Jetzt folgt das erste Reacher-Spin-off und es handelt von ihr. In Neagley wird es für die heutige Privatdetektivin sehr persönlich. Zum einen begleitet sie ihren kranken Vater am Sterbebett, während sie dunkle Familiengeheimnisse ausgräbt. Zum anderen wird sie nach dem vermeintlichen Suizid ihres alten Freundes Tommy in eine Sekten- und Pharmaverschwörung hineingezogen.

Seht den Trailer zu Neagley:

Neagley - S01 Trailer (English) HD

Ein Detective vom Chicago PD (Greyston Holt), eine Kollegin ihrer Detektei (Adeline Rudolph) und ein Junge von der Straße (Jasper Jones) formen sich zu ihrem Team. Anstatt Reacher ist diesmal Neagley die einsame Wölfin, die sich widerwillig mit anderen zusammentut, um die Armen und Schwachen zu beschützen und zu rächen. Das funktioniert genau so gut wie in Reacher, doch die Geschichte hat große Schwächen.



Frances Neagley ist zu spannend für diese lieblose Story

Zwar fehlt es Neagley an der Riesenhaftigkeit, mit der Reacher sofort ins Auge springt und seine Umgebung humorvoll kontrastiert. Ihr mangelt es aber keineswegs an derselben Schlagfertigkeit, die von Maria Sten genauso pointiert serviert wird wie von Reacher-Darsteller Alan Ritchson in der Mutterserie.

Generell gibt Maria Sten alles. Wir tauchen tief in Neagleys Psyche ein und wenn ihre Fassade in der Staffel zwei- oder dreimal brechen darf, gibt es keinen Zweifel an Stens Schauspieltalent. Neagley bekommt mehr Tiefe, als ihr die Bücher bisher zugestanden haben. Reacher-Schöpfer Lee Child wollte sie immer mysteriös halten und hatte Angst, ihre Haphephobie zu erklären. Genau darauf stürzt sich Showrunner Nick Santora, der Neagley dadurch noch spannender und greifbarer macht, während sie auch genau die bleiben darf, die wir aus Reacher lieben.

Zum Weiterlesen: Warum sich Lee Child jahrelang gegen eine Vertiefung von Neagley wehrte

Das Problem liegt woanders, und zwar an der uninspirierten und extrem oberflächlichen Kriminalgeschichte, die ich schon fast als frech bezeichnen würde. Die Diskrepanz zwischen der Liebe, die in Frances Neagleys Charakter gesteckt wurde und der Faulheit, mit der das aufzuklärende Verbrechen zusammengeschustert wurde, schmerzt. Die Bösen erhalten keinerlei Profil und am Ende schmilzt alles in einem 08/15-Tiegel zu Action-Einheitsbrei mit Kopfschüssen, Explosionen und Selbstjustiz zusammen.

Schon die Mutterserie hatte zuletzt stark an Charme eingebüßt, wie ich in meiner Serienkritik zu Reacher Staffel 4 geschrieben habe. So wie Alan Ritchson in Staffel 4 das Beste an Reacher war, ist auch Maria Sten das Beste an Neagley – und der Gesamte Rest absolut vergessenswert.

Für wen sich Neagley lohnt und wie es weitergeht

Wer nach dem Finale von Reacher noch einen Absacker braucht, sollte zumindest in die 1. Folge von Neagley reinschauen. Wenn euch der Vibe überzeugt, bleibt dran, denn genauso geht es weiter. Für alle, die vorher schon Neagley-Fans waren, lohnt sich die Serie für ihre starken Charaktermomente und Enthüllungen über ihre Vergangenheit. Bis zu denen muss man allerdings einige Stunden durch einen uninspirierten Thriller-Sumpf waten.

Ob es eine 2. Staffel von Neagley geben wird, ist im Gegensatz zur 5. Staffel von Reacher noch nicht bestätigt. Das Ende würde es ermöglichen. Zu einer 2. Staffel würde ich nicht Nein sagen. Allerdings müssen die Verantwortlichen die saucoole Serienfigur Frances Neagley dann besser behandeln als ein Anhängsel von Papa Reacher. Maria Sten trägt problemlos eine eigene Serie – packt ruhig noch ein paar Gewichte drauf.

Grundlage dieses Serien-Checks sind alle acht Folgen der 1. Staffel. Alle Episoden werden am 16. September 2026 bei Amazon Prime Video veröffentlicht.