Neue Schauplätze für Emily in Paris Staffel 6 enthüllt: Lily Collins verlässt Frankreich schon wieder

Nach ihrem Abstecher nach Rom wird Lily Collins in Emily in Paris erneut die französische Hauptstadt verlassen. Stattdessen wurden nun zwei neue Orte für die Netflix-Serie bestätigt.

Wo die Handlung von Emily in Paris angesiedelt ist, verrät bereits der Titel. Die von Lily Collins gespielte Heldin zog in der beliebten Netflix-Serie einst aus den USA in die französische Hauptstadt, um dort als Marketingmanagerin zu arbeiten. Vier Staffeln lang begleiteten wir Emily bei ihren Abenteuern und Liebschaften in Paris, bevor Staffel 5 mit einer eisernen Regel brach und Emily für gleich vier Folgen nach Rom transportierte.

Jetzt soll sie einmal mehr die Landesgrenzen in Europa überwinden. Denn es wurden zwei offizielle neue Schauplätze für Staffel 5 enthüllt.

Änderung beim Netflix-Hit: Emily in Paris geht in Staffel 6 nach Griechenland und Monaco

Fans konnten sich am Ende von Staffel 5 bereits denken, dass bald womöglich ein erneuter Ortswechsel für Emily ansteht. Denn Gabriel (Lucas Bravo) hat ihr eine Postkarte aus Griechenland geschrieben und sie eingeladen, ihn dort zu besuchen. Emily las die Karte mit einem verräterischen Grinsen – und wie Variety berichtet, wurde Griechenland jetzt tatsächlich als Handlungsort für die kommende Season bestätigt.

Der zweite Schauplatz kommt hingegen etwas überraschender daher. So wird Staffel 6 auch in Monaco gedreht werden. Was hinter diesem neuen Ort für die kommende Handlung steckt, bleibt weiter abzuwarten. Doch ist zu bezweifeln, dass es sich hierbei um eine mögliche neue Heimat für Emily handeln könnte. Denn im Staffel 5-Finale hat die Marketingmanagerin erkannt, dass ihr Herz allein für Paris schlägt. Somit wird die französische Hauptstadt voraussichtlich weiterhin ihre Basis bilden, von wo aus sie kürzere Abstecher in andere Länder macht.

Wann kommt Emily in Paris Staffel 6 zu Netflix?

Die Dreharbeiten zur 6. Staffel sollen im Mai beginnen. Die vorherigen Seasons wurden mit einem unglaublichen Tempo produziert, fast jährlich durften Emily in Paris-Fans bisher mit neuen Staffeln rechnen. Und tatsächlich konnte Lily Collins in ihrer Paraderolle bereits im What's Next-Trailer von Netflix gesichtet werden, der die Serienhighlights des Jahres auf dem Streamer angekündigt hat. Wir dürfen uns also getrost noch Ende 2026 auf neue Folgen freuen.

Neben Lily Collins und Lucas Bravo werden in der neuen Staffel unter anderem Ashley Park als Mindy, Lucien Laviscount als Alfie, Samuel Arnold als Julien und Bruno Gouery als Luc zurückkehren.