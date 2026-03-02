Neue Sci-Fi-Action von Netflix startet in 3 Tagen: Erster Clip entfesselt Roboter-Übermacht

Netflix' neues Action-Spektakel entfesselt eine Roboter-Bedrohung, die kein Erbarmen kennt. Der erste Clip zeigt, wie die Elite-Einheit erstmals ihrem übermenschlichen Gegner gegenübersteht.

Am 6. März 2026 gibt es mit dem Sci-Fi-Spektakel War Machine wieder explosiven Nachschub bei Netflix. Vier Tage vor dem Start hat der Streamingdienst nun einen ersten Clip veröffentlicht, der einen gigantischen Roboter zeigt, welcher sich vor den Soldaten erhebt.

Seht hier den ersten Clip zu zum Sci-Fi-Kracher War Machine von Netflix

Inszeniert wurde der Sci-Fi-Blockbuster von Patrick Hughes, der bereits mit Action-Filmen wie Killer's Bodyguard und Expendables 3 bewiesen hat, dass er Tempo und Zerstörung gekonnt in Szene setzen kann. In War Machine führt ein Ranger mit dem Codenamen 81 (Alan Ritchson) sein Elite-Team durch eine tödliche Mission. Unterstützung bekommt der Reacher-Star dabei unter anderem von Dennis Quaid, Stephen James, Jai Courtney und Esai Morales.

Wenn ihr bei Netflix nach dem neuen Titel sucht, um euch eine Erinnerung zu setzen, kann es zur Verwirrung kommen, denn beim Streaming-Anbieter gibt es bereits eine Produktion mit demselben Namen. War Machine heißt ebefalls die 2017 veröffentlichte Kriegssatire mit Brad Pitt.



Darum geht es im neuen Sci-Fi-Blockbuster War Machine

Die Handlung von War Machine ist schnell erklärt: Während der finalen Phase der U.S. Army Ranger-Auswahl wird eine Trainingsübung plötzlich zur realen Überlebensmission, als sie es mit fortschrittlichen Riesenrobotern aufnehmen müssen, deren integrierte Waffen die der Soldaten bei weitem übertreffen.

Hauptdarsteller Ritchson ist auch am Set von The Reacher harte Dreharbeiten gewöhnt, doch was ihn in War Machine erwartete, übertraf seine bisherigen Erfahrungen. In einem Behind the Scenes-Video gab der Schauspieler zu: "Ganz ehrlich: Ich war noch nie so müde."

Mit seiner Mischung aus Militärdrama, Survival-Thriller und futuristischer Roboter-Action könnte War Machine zu einem Streaming-Highlight 2026 werden. Ob die Rechnung aufgeht, seht ihr am 6. März bei Netflix.