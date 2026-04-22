Neue Sci-Fi-Serie der Stranger Things-Macher und Yellowstone-Fortsetzung: Das sind die 15 besten Serien im Mai

Wir durchstöbern die neuen Serienstarts von Netflix, Amazon, Disney+ und Co. im Mai 2026 und stellen euch die 15 wichtigsten Highlights für die Streaming-Merkliste vor.

Die spannendsten Serienstarts im April hatten massig Highlights zu bieten – unter anderem eine düstere Star Wars-Animationsserie, die Rückkehr in eine Sci-Fi-Dystopie sowie die erschütternde Miniserie vom Rentierbaby-Macher. Aber auch der neue Monat hält wieder einige vielversprechende Neuheiten und Geheimtipps im Streaming-Bereich bereit.

Damit ihr euch nicht planlos auf unzählige neue Serien-Staffeln im Mai stürzen müsst, haben wir euch aus den etlichen Serienstarts die 15 aufregendsten Neustarts des Monats herausgesucht. Egal, ob Western-Drama, Science-Fiction, Superhelden-Abenteuer, Samurai-Action oder Fantasy: Hier sollte für jeden Serienfan etwas dabei sein.



Podcast: Die besten neuen Serienstarts im Mai bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co.

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Im Mai kommen vor allem Yellowstone-Fans auf ihre Kosten, wenn das nächste Kapitel aus dem Western-Universum Machtspiele auf der neuen Dutton Ranch eröffnet. Amazon wartet hingegen nicht nur mit dem Finale einer beliebten Fantasyserie und frischem LOL-Nachschub auf, sondern auch mit einer ungewöhnlichen Marvel-Serie. Denn Spider-Noir zeigt uns die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft in einer völlig neuen Version: als Detektiv im New York der 1930er Jahre.

Serienfans können sich außerdem auf einen Thriller mit The Walking Dead-Star Andrew Lincoln sowie auf das Spin-off einer der aktuell besten Sci-Fi-Serien freuen. Netflix hat darüber hinaus die neue Mysteryserie der Stranger Things-Macher auf dem Programmplan. Diese und weitere Highlights stellen wir euch im Podcast vor:

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Serien-Highlight bei MagentaTV im April: Coldwater

Coldwater - S01 Trailer 2 (English) HD

Mit dabei: Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, RTL+, Apple TV, Paramount+, WOW; DAZN, Mediatheken sowie MagentaTV+ mit einer einzigartigen Auswahl an Originals und Exclusives und vielen internationalen Top-Serien und -Filmen. Zum Beispiel die britische Drama-Serie Sherlock & Daughter, die neue US-Anwaltsserie The Rainmaker nach dem Bestseller von John Grisham oder die jeweils erste Staffel vom Outlander-Prequel Blood of My Blood und von The Hunting Wives – dem Serienhit aus den USA. Erste Folgen dieser und anderer Top-Serien kannst du sogar kostenlos und ohne Login auf www.magenta.tv oder in der MagentaTV App – auf deinem Handy, Tablet oder SmartTV – streamen.

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